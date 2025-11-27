El listado de feriados del 2026: cómo caerán y cómo beneficiarán al descanso de los trabajadores

En 2026 se trasladarán o podrán trasladarse los siguientes:

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Güemes

Lunes 17 de agosto: San Martín (confirmado con traslado)

Lunes 12 de octubre: Diversidad Cultural (confirmado con traslado)

Viernes 20 de noviembre: Soberanía Nacional (traslado oficial)

Estos movimientos generan fines de semana más largos y previsibles, lo que facilita la planificación del empleo, el descanso y el calendario de actividades. Para muchos trabajadores independientes o comercios, también puede significar aumento de demanda o reorganización de horarios, dependiendo del rubro.

Lo más importante es que los feriados trasladables ayudan a equilibrar el año y a evitar semanas excesivamente largas, contribuyendo a una mejor gestión del tiempo y del rendimiento laboral.

Los fines de semana largos imperdibles de 2026

El 2026 tendrá varios fines de semana largos ideales para viajar, descansar o planificar actividades personales sin necesidad de tomar días extra. Estos son los más destacados y convenientes:

Carnaval: del sábado 14 al martes 17 de febrero

Uno de los bloques de descanso más esperados del año. Cuatro días seguidos que permiten hacer una escapada veraniega sin afectar el cronograma laboral tradicional.

Semana Santa + Malvinas: del jueves 2 al domingo 5 de abril

Una combinación excepcional que une conmemoraciones religiosas y nacionales, creando uno de los fines de semana más extensos del año. Ideal para vacaciones cortas o para quienes buscan un descanso prolongado sin pedir días corridos.

Soberanía Nacional: del viernes 20 al domingo 22 de noviembre

Gracias al traslado, este fin de semana largo se posiciona como el último gran descanso antes del cierre laboral del año, perfecto para una escapada previa a la temporada alta.