El listado de feriados del 2026: cómo caerán y cómo beneficiarán al descanso de los trabajadores
El nuevo año ofrecerá varios cortes estratégicos que permitirán equilibrar mejor la rutina laboral, extender fines de semana y aprovechar momentos de descanso.
Conocer el cronograma oficial permite planificar el trabajo, anticipar cierres, organizar actividades familiares y, sobre todo, identificar cuáles serán los fines de semana largos más favorables para viajar, descansar o simplemente desconectar. El 2026 se perfila como un año con buena distribución de feriados, ideal para quienes buscan optimizar energía y productividad.
Cómo afectan al trabajo los feriados inamovibles de 2026
Los feriados inamovibles son aquellos que deben respetarse exactamente en la fecha establecida por ley, sin posibilidad de cambios. Para quienes trabajan en relación de dependencia, representan un descanso garantizado; para quienes deben prestar servicios, significan una jornada con pago especial. En ambos casos, impactan directamente en la organización laboral y en el funcionamiento habitual de empresas y comercios.
El 2026 incluye los siguientes feriados inamovibles:
-
Jueves 1° de enero: Año Nuevo
-
Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
-
Martes 24 de marzo: Día de la Memoria
-
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas
-
Viernes 3 de abril: Viernes Santo
-
Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
-
Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo
-
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
-
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
-
Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
-
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Estos días suponen pausas obligatorias en la agenda de trabajo y suelen ser claves para recuperar energía, evitar el desgaste y cortar la rutina. Para muchos, cada uno de estos feriados funciona como un mini respiro dentro de un año laboral extenso, marcando momentos ideales para reorganizar actividades, adelantar tareas o simplemente descansar sin culpas.
Lo que cambia con los feriados trasladables
Los feriados trasladables tienen un rol estratégico en la planificación del año, ya que pueden moverse para generar fines de semana largos y ordenar mejor los cortes laborales. Regidos por la Ley 27.399, permiten reubicar fechas hacia un lunes previo o posterior, favoreciendo el turismo, dinamizando el comercio y ofreciendo una pausa extendida para quienes trabajan.
En 2026 se trasladarán o podrán trasladarse los siguientes:
-
Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Güemes
-
Lunes 17 de agosto: San Martín (confirmado con traslado)
-
Lunes 12 de octubre: Diversidad Cultural (confirmado con traslado)
-
Viernes 20 de noviembre: Soberanía Nacional (traslado oficial)
Estos movimientos generan fines de semana más largos y previsibles, lo que facilita la planificación del empleo, el descanso y el calendario de actividades. Para muchos trabajadores independientes o comercios, también puede significar aumento de demanda o reorganización de horarios, dependiendo del rubro.
Lo más importante es que los feriados trasladables ayudan a equilibrar el año y a evitar semanas excesivamente largas, contribuyendo a una mejor gestión del tiempo y del rendimiento laboral.
Los fines de semana largos imperdibles de 2026
El 2026 tendrá varios fines de semana largos ideales para viajar, descansar o planificar actividades personales sin necesidad de tomar días extra. Estos son los más destacados y convenientes:
Carnaval: del sábado 14 al martes 17 de febrero
Uno de los bloques de descanso más esperados del año. Cuatro días seguidos que permiten hacer una escapada veraniega sin afectar el cronograma laboral tradicional.
Semana Santa + Malvinas: del jueves 2 al domingo 5 de abril
Una combinación excepcional que une conmemoraciones religiosas y nacionales, creando uno de los fines de semana más extensos del año. Ideal para vacaciones cortas o para quienes buscan un descanso prolongado sin pedir días corridos.
Soberanía Nacional: del viernes 20 al domingo 22 de noviembre
Gracias al traslado, este fin de semana largo se posiciona como el último gran descanso antes del cierre laboral del año, perfecto para una escapada previa a la temporada alta.
