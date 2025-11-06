Violento ataque de un jubilado a una joven en Villa del Parque: la acusó de taparle el garage con su auto

“Cuando le dije que iba a llamar a la policía es cuando me pega. Tenía la llave en la mano, entre medio de los dedos. Se ve que con eso me pegó. Yo tenía la boca sangrando”, recordó.

Si bien la policía llegó al lugar, le indicaron que no podían detenerlo en ese momento porque el agresor era una persona mayor. Más tarde, tras la orden de un fiscal, se hicieron presentes otro patrullero junto a una ambulancia y trasladaron al agresor a un hospital. “Él dijo que tenía seis stent y que le había subido la presión”, comentó la joven.

Tras hacer la denuncia correspondiente, Agustina recibió un botón de pánico, dado que vive en la casa continua a la del hombre.