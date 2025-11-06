Violento ataque de un jubilado a una joven en Villa del Parque: la acusó de taparle el garage con su auto
El agresor, de 70 años, increpó a la joven y le propició un golpe de puño. Tuvo que ser internado y quedará detenido.
Una joven de 23 años fue atacada violentamente por su vecino, un hombre de 70 años, luego de que este la acusara de dejar el auto mal estacionado en la puerta de su casa. La violenta escena ocurrió el miércoles en el barrio de Villa del Parque y todo quedó registrado en un video.
Agustina, la víctima, contó que había llegado de trabajar y se estaba cambiando cuando empezó a escuchar golpes. Cuando se asomó por la ventana a ver qué sucedía, vio a su vecino lindero pegándole a su auto. El hombre la acusaba de haber dejado el vehículo mal estacionado, impidiéndole salir del garage.
“Iban a ser menos de diez minutos”, aseguró Agustina a C5N y relató como fueron los momentos previos a la agresión: “Empecé a escuchar golpes cuando me estaba cambiando y, cuando miro por la ventana, el señor le estaba pegando con la bolsa de la basura al auto, también le daba patadas”.
Cuando la joven salió de su casa, lo increpó y empezó a grabar con su celular: "Le pegaste una patada a mi auto. ¿Qué hacés? Te estoy filmando. Te estoy filmando”, le gritó, tal como se observa en el video.
La violenta reacción del hombre se dio cuando Agustina le advirtió que iba a llamar a la policía. Fue entonces cuando, con un manojo de llaves en su mano, el jubilado le propició un fuerte golpe a la chica, provocándole cortes en el labio.
“Cuando le dije que iba a llamar a la policía es cuando me pega. Tenía la llave en la mano, entre medio de los dedos. Se ve que con eso me pegó. Yo tenía la boca sangrando”, recordó.
Si bien la policía llegó al lugar, le indicaron que no podían detenerlo en ese momento porque el agresor era una persona mayor. Más tarde, tras la orden de un fiscal, se hicieron presentes otro patrullero junto a una ambulancia y trasladaron al agresor a un hospital. “Él dijo que tenía seis stent y que le había subido la presión”, comentó la joven.
Tras hacer la denuncia correspondiente, Agustina recibió un botón de pánico, dado que vive en la casa continua a la del hombre.
