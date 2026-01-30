La denuncia que desató el infierno: la atacó antes de que pudiera ir a la Justicia

El hecho tuvo su primer episodio alrededor de las 16, cuando la mujer se encontraba en la playa junto a sus amigos y sus hijos. En ese contexto apareció Fernández. Según consta en la denuncia, ella intentó mantener una actitud cordial, pero la respuesta fue inmediata y agresiva. El hombre le habló en tono violento y le exigió que no le dirigiera la palabra si quería “terminar bien la tarde”, frase que marcó el inicio de una escalada que no se detendría.