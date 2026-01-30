La denuncia que desató el infierno: la atacó antes de que pudiera ir a la Justicia
La mujer había decidido denunciar a su ex pareja por violencia. Antes de lograrlo, fue encerrada y brutalmente golpeada en su departamento.
La decisión de denunciar a su exmarido terminó convirtiéndose en el detonante de un episodio de extrema violencia en Monte Hermoso. Lo que comenzó como un cruce verbal derivó en una agresión física brutal que terminó con Adrián Fernández detenido e imputado por lesiones, en el marco de una causa por violencia de género. El hombre ya contaba con antecedentes y, tras el ataque, la Justicia le impuso la prohibición absoluta de acercarse o comunicarse con la víctima.
El hecho tuvo su primer episodio alrededor de las 16, cuando la mujer se encontraba en la playa junto a sus amigos y sus hijos. En ese contexto apareció Fernández. Según consta en la denuncia, ella intentó mantener una actitud cordial, pero la respuesta fue inmediata y agresiva. El hombre le habló en tono violento y le exigió que no le dirigiera la palabra si quería “terminar bien la tarde”, frase que marcó el inicio de una escalada que no se detendría.
Más tarde, ya en su departamento, la discusión continuó por teléfono. Cansada de las agresiones verbales y del hostigamiento constante, la mujer le comunicó que iba a denunciarlo. Esa advertencia provocó la reacción del agresor. Cuando intentó salir del domicilio, Fernández la interceptó y le pidió que no lo denunciara ni “le haga quilombo”, según relató la víctima ante las autoridades.
Dentro del departamento, la situación se volvió caótica. El hombre comenzó a comportarse de manera violenta, tomó una cartera y empezó a golpear distintos objetos del lugar. En medio del descontrol, le arrancó un palo de escoba de la mano y comenzó a golpearse a sí mismo, en una actitud errática. Luego, la agresión se dirigió directamente hacia la mujer: la tomó del cuello, la arrojó al piso y continuó con la golpiza, provocándole diversas lesiones.
Tras abandonar el departamento, Fernández se golpeó con el filo de la puerta, lo que le causó un corte en la ceja. Minutos después se presentó en una comisaría e intentó presentarse como la víctima del episodio. Sin embargo, esa versión fue rápidamente desmentida cuando el hijo de la mujer se hizo presente y exhibió un video que respaldaba de manera contundente el relato de la denunciante.
La investigación permitió establecer que el agresor tenía denuncias previas por violencia de género y que existía un acuerdo anterior que lo obligaba a recibir asistencia psicológica. Con esos antecedentes y las pruebas reunidas, fue detenido e imputado por lesiones. En el marco de la causa, la Justicia dispuso además la prohibición total de contacto o acercamiento hacia la víctima mientras avanza el proceso judicial.
