Córdoba: un joven de 19 años quedó con muerte cerebral porque le tiraron piedrazos cuando manejaba su moto

Una fuente consultada por el medio cordobés explicó que a Mateo "no se le veía la lesión a simple vista", cuando fue con su amigo a pedir ayuda a alguien cerca del lugar del ataque.

"No sabemos si fue una piedra o un bulonaazo... Ahora, los jóvenes se tiran con bulones envueltos con cinta de acetato. Y usan honderas", precisó la fuente.

Mateo Cuello está internado desde el martes en la terapia intensiva del Hospital Regional de Villa Dolores, donde los médicos determinaron que tiene muerte cerebral.

Su familia autorizó la donación de sus órganos, un gesto loable en medio de la tragedia.

Mientras tanto, la fiscal Lucrecia Zambrana, del Fuero Múltiple de 1° Nominación de Córdoba, continua adelante con la investigación en el marco de la cual se realizaron varios allanamientos en el Departamento de San Javier.

En esos operativos se produjo la detención de los dos sospechosos, que tenían en su poder desde la moto que habrían usado para perseguir a Mateo hasta la gomera con la que habrían disparado los proyectiles.

Por el momento no está confirmada la hipótesis de un intento de robo, por lo que el móvil del crimen sigue siendo materia de investigación.