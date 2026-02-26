Adiós al postre preferido de los chicos en los '80: cerró definitivamente la empresa que lo elaboraba

Algunos de los empleados que quedaron en la calle tenían más de 30 años de antigüedad porque venían de SanCor, la firma que ARSA adquirió en 2016 para seguir utilizando sus instalaciones y sus marcas, como Yogs, Primeros Sabores, Vida, Shimy, Sublime y Sancorito.

En el caso de La Suipachense, el juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes declaró en noviembre de 2025 la quiebra de la razón social Lácteos Conosur S.A., a la cual pertenece la marca.

la suipachense

Así, después de 70 años de presencia en el mercado y la economía de la provincia de Buenos Aires a través de su planta en Suipacha, la compañía desaparecerá y sus 140 empleados quedarán sin trabajo.

Maralac había pedido el concurso preventivo de quiebra en marzo de 2024, casi al mismo tiempo que inició las acciones legales por ARSA.

Ni las manifestaciones de empleados y residentes de Suipacha y Chivilcoy ni las objeciones en Monte Cristo o Lincoln lograron evitar el derrumbe de las compañías y ahora las icónicas marcas pasarán a estar en el freezer de la memoria colectiva.

Podría ocurrir que alguna otra compañía las reflote, como pasó brevemente con La Martona (propiedad de La Serenísima) o todavía ocurre en el caso de Gándara (que es de la firma Ipasa).