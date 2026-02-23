Caso Lian Flores: a un año de su desaparición, creen que el nene podría haber sido visto en Bolivia
La hipótesis de que el nene de tres años fue víctima de una red de trata de personas en Córdoba es cada vez más firme, según explicó el abogado de la familia.
El abogado de la familia de Lian Flores, el nene de tres años que fue visto por última vez en el paraje Balleteros Sud, Córdoba, afirmó este lunes que el menor podría haber sido víctima de una red de trata de personas y que habría sido visto en Bolivia.
"Habría datos de que Lian podría haber sido visto en un lugar de Bolivia", sentenció el abogado Carlos Nayi en una entrevista con el diario La Nación, en calidad de representante legal de Elías Flores y Plácida Soraire, los padres del nene.
Por el momento no trascendieron detalles sobre esa pista, probablemente para no entorpecer la investigación.
Lian Flores fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025, cuando jugaba afuera de su casa en Ballesteros Sud, provincia de Córdoba, mientras su padre dormía la siesta adentro de la vivienda.
Casi en seguida de la denuncia el caso fue tomado como de "personas perdidas" pero con el paso de los días se inició una investigación por la posible existencia de un delito.
En marzo de 2025 la fiscal federal de Bell Ville, María Virginia Miguel Carmona, informó que los operativos en la denominada “zona cero” habían finalizado sin hallazgos que permitan determinar el paradero del menor.
Las tareas incluyeron excavaciones, inspecciones con georadares y el uso de perros rastreadores, pero no se encontraron indicios de su presencia en el predio donde fue visto por última vez, entre los hornos de ladrillos donde trabajaba su papá.
En enero de 2026 el Ministerio de Seguridad de la Nación elevó a 20 millones de pesos la recompensa destinada a quienes aporten datos útiles y verificables que permitan avanzar en la investigación.
Hasta la fecha existen dos investigaciones en curso, una en la Justicia Federal y otra, en Córdoba. En diciembre pasado la fiscalía de Bell Ville publicó una imagen de Lian Flores modificada con inteligencia artificial en un intento de "actualizar" su imagen para facilitar su búsqueda.
Este lunes a las 20.30 los padres de Lian Flores encabezarán una marcha en Ballesteros Sud para reclamar por la aprición de su hijo.
