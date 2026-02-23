Caso Lian Flores: a un año de su desaparición, creen que el nene podría haber sido visto en Bolivia

En marzo de 2025 la fiscal federal de Bell Ville, María Virginia Miguel Carmona, informó que los operativos en la denominada “zona cero” habían finalizado sin hallazgos que permitan determinar el paradero del menor.

Las tareas incluyeron excavaciones, inspecciones con georadares y el uso de perros rastreadores, pero no se encontraron indicios de su presencia en el predio donde fue visto por última vez, entre los hornos de ladrillos donde trabajaba su papá.

En enero de 2026 el Ministerio de Seguridad de la Nación elevó a 20 millones de pesos la recompensa destinada a quienes aporten datos útiles y verificables que permitan avanzar en la investigación.

Lian Flores

Hasta la fecha existen dos investigaciones en curso, una en la Justicia Federal y otra, en Córdoba. En diciembre pasado la fiscalía de Bell Ville publicó una imagen de Lian Flores modificada con inteligencia artificial en un intento de "actualizar" su imagen para facilitar su búsqueda.

Este lunes a las 20.30 los padres de Lian Flores encabezarán una marcha en Ballesteros Sud para reclamar por la aprición de su hijo.