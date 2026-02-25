Chambao celebra 25 años y vuelve a la Argentina con dos shows

A lo largo de su trayectoria, Chambao obtuvo 11 discos de platino en España, premios Ondas, la Medalla de Andalucía y nominaciones a los Latin Grammy, además de reconocimientos en los Premios Goya. Su música recorrió escenarios de Europa y Latinoamérica e incluso protagonizó experiencias singulares como grabaciones en el Glaciar Perito Moreno.

Chambao 03

La Mari, alma creativa del proyecto

María del Mar Rodríguez Carnero es la compositora, vocalista y motor creativo de Chambao, uno de los proyectos más personales surgidos en España en las últimas décadas.

Además de su carrera musical, desarrolló una faceta literaria con libros como “Enamorá de la vida, aunque a veces duela”, donde relata su experiencia con el cáncer, y “En la cresta del ahora”, centrado en el crecimiento personal y la atención plena.

Su trayectoria estuvo profundamente marcada por vivencias personales, entre ellas el diagnóstico de cáncer de mama en 2005, un proceso que transformó su mirada y fortaleció el mensaje de conciencia y resiliencia presente en toda su obra.

Con conciertos en escenarios emblemáticos como el WiZink Center de Madrid y giras constantes por Europa y América Latina, Chambao mantiene una fuerte conexión emocional con su público.

En los últimos años, La Mari amplió su universo creativo incorporando la reflexión, la palabra y el desarrollo personal, apoyada también en su formación en Coaching, Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística, sin perder la esencia que define al proyecto desde sus inicios: honestidad, emoción y libertad.