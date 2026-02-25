Chambao celebra 25 años y vuelve a la Argentina con dos shows
La banda liderada por María del Mar Rodríguez Carnero se presentará en Buenos Aires y Córdoba como parte de su gira aniversario internacional.
La reconocida artista española Chambao regresará a la Argentina en el marco de su tour internacional por los 25 años de trayectoria. El proyecto encabezado por María del Mar Rodríguez Carnero, conocida como La Mari, confirmó dos presentaciones en el país que marcarán su esperado reencuentro con el público local.
La primera cita será el 27 de mayo en el Teatro Broadway, en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el 28 de mayo se presentará en Quality Espacio, en Córdoba.
Durante 2026, Chambao conmemora sus 25 años de historia con el lanzamiento de “Chambao – 25 Aniversario”, un proyecto especial producido por Bob Benozzo que reunirá 25 canciones junto a 25 colaboraciones emblemáticas, reflejando la evolución artística y humana de una propuesta que sigue vigente.
La Mari, cuya carrera está atravesada por un mensaje de conciencia, resiliencia y amor por la vida, vuelve a los escenarios con una energía renovada y reafirmando que Chambao representa mucho más que un nombre: es una manera de sentir la música.
Desde fines de los años noventa, el grupo construyó un lenguaje propio que fusiona flamenco, electrónica y sonidos chill, dando origen al estilo pionero conocido como Flamenco Chill, con el que logró una identidad sonora inconfundible dentro de la música en español.
A lo largo de su trayectoria, Chambao obtuvo 11 discos de platino en España, premios Ondas, la Medalla de Andalucía y nominaciones a los Latin Grammy, además de reconocimientos en los Premios Goya. Su música recorrió escenarios de Europa y Latinoamérica e incluso protagonizó experiencias singulares como grabaciones en el Glaciar Perito Moreno.
La Mari, alma creativa del proyecto
María del Mar Rodríguez Carnero es la compositora, vocalista y motor creativo de Chambao, uno de los proyectos más personales surgidos en España en las últimas décadas.
Además de su carrera musical, desarrolló una faceta literaria con libros como “Enamorá de la vida, aunque a veces duela”, donde relata su experiencia con el cáncer, y “En la cresta del ahora”, centrado en el crecimiento personal y la atención plena.
Su trayectoria estuvo profundamente marcada por vivencias personales, entre ellas el diagnóstico de cáncer de mama en 2005, un proceso que transformó su mirada y fortaleció el mensaje de conciencia y resiliencia presente en toda su obra.
Con conciertos en escenarios emblemáticos como el WiZink Center de Madrid y giras constantes por Europa y América Latina, Chambao mantiene una fuerte conexión emocional con su público.
En los últimos años, La Mari amplió su universo creativo incorporando la reflexión, la palabra y el desarrollo personal, apoyada también en su formación en Coaching, Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística, sin perder la esencia que define al proyecto desde sus inicios: honestidad, emoción y libertad.
