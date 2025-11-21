La difícil situación de las panaderas atacadas en Lanús: "Trabajamos siempre solas, no estamos tranquilas"

"No pasaron ni dos segundos que entró el otro chico y ahí se tocó como si tuviera algo y una de las chicas se quedó ahí quieta, porque aparte estaba el hijo de 4 años, que quedó re shockeado. Y cuando (el ladrón) se acercó a la caja salió la otra chica con el cuchillo, que ni siquiera es un cuchillo porque no tiene filo", describió.

Lea estaba haciendo los sanguchitos de miga y terminó blandiendo la espátula como un arma, pero "no le iba a hacer nada" al ladrón, subrayó Karina al mostrar la espátula de metal, angosta y sin filo.

"Tenemos entendido que está detenido, lo sacaron las chicas y ellas lo tuvieron (Lea no lo soltó en ningún momento), y después los vecinos las ayudaron y lo tuvieron ahí hasta que vino el patrullero y se lo llevaron", explicó.

"Nosotras no estamos tranquilas. No soy yo sola, siempre hay mujeres. Aparte los vecinos te dicen que no te confíes, que cierres la ventana", expresó Karina.