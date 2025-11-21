La difícil situación de las panaderas atacadas en Lanús: "Trabajamos siempre solas, no estamos tranquilas"
Una compañera de la que corrió a un ladrón que intentó robarles reveló que el joven había estado el domingo anterior y había asaltado a otra empleada.
Una de las empleadas de la panadería de Lanús donde esta semana corrieron a un ladrón con una espátula de repostería reveló que el mismo joven había estado el fin de semana anterior pidiendo trabajo sólo para después asaltar a la vendedora que estaba de turno.
"Es la segunda vez que viene este chico a robar. Vino la semana pasada, el domingo, a pedir trabajo y después le robó a la otra chica. Ofrecía cortar el pasto o limpiar la vereda a cambio de mercadería", relató a C5N Karina, otra de las empleadas de la panadería "Don Juan", ubicada en Luis Vernet y Marco Avellaneda, partido de Lanús.
"Preguntó si habíamos hablado con el dueño. Mi prima, que es la que trabaja a la mañana, le dijo que sí y que podía pasar en la semana. Él ingresó al local y le robó toda la plata que se había hecho en el día", señaló la joven.
Durante la jornada del jueves la peor parte se la llevó Lea, otra de las empleadas, que estaba espátula en mano haciendo sánguches de miga cuando se las tuvo que ver con el delincuente y sus cómplices.
"La primera vez vino solo, ayer eran tres. Nosotras no sabíamos, nos pasaron los videos los vecinos. Uno se quedó acá, al costadito, después entró otro, que pidió si había quedado algo del día anterior. Porque siempre que sobran cosas vienen y piden y las chicas se lo dan", relató la joven.
"No pasaron ni dos segundos que entró el otro chico y ahí se tocó como si tuviera algo y una de las chicas se quedó ahí quieta, porque aparte estaba el hijo de 4 años, que quedó re shockeado. Y cuando (el ladrón) se acercó a la caja salió la otra chica con el cuchillo, que ni siquiera es un cuchillo porque no tiene filo", describió.
Lea estaba haciendo los sanguchitos de miga y terminó blandiendo la espátula como un arma, pero "no le iba a hacer nada" al ladrón, subrayó Karina al mostrar la espátula de metal, angosta y sin filo.
"Tenemos entendido que está detenido, lo sacaron las chicas y ellas lo tuvieron (Lea no lo soltó en ningún momento), y después los vecinos las ayudaron y lo tuvieron ahí hasta que vino el patrullero y se lo llevaron", explicó.
"Nosotras no estamos tranquilas. No soy yo sola, siempre hay mujeres. Aparte los vecinos te dicen que no te confíes, que cierres la ventana", expresó Karina.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario