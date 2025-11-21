Video: una panadera se enfrentó a cuchillazos a un ladrón que intentó robarle

El episodio ocurrió en el cruce de Marcos Avellaneda y Luis Vernet. Según quedó registrado por las cámaras de seguridad, los hombres entraron al local y pidieron un kilo de pan con total tranquilidad. Apenas la empleada que atendía se dio vuelta para cumplir con el pedido, uno de los ladrones se abalanzó sobre la caja registradora mientras el otro hacía de campana en la puerta.Pero en cuestión de segundos, el plan se desmoronó. Desde la cocina salió corriendo la otra trabajadora, cuchilla en mano, decidida a impedir el asalto. Sin dudarlo, enfrentó a los intrusos y logró acorralar a uno de ellos, a quien empujó violentamente hasta la salida tras un intenso forcejeo.