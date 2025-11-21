Video: una panadera se enfrentó a cuchillazos a un ladrón que intentó robarle
Dos ladrones intentaron robar una panadería de Remedios de Escalada, en Lanús, pero dos empleadas se defendieron y evitaron el hurto a cuchillazos.
Una escena de extrema tensión se vivió este jueves en una panadería de Remedios de Escalada, partido de Lanús, cuando dos delincuentes que simularon ser clientes intentaron asaltar el comercio. Lo que no esperaban era la feroz reacción de dos empleadas, que se enfrentaron cuerpo a cuerpo para frustrar el robo.
El episodio ocurrió en el cruce de Marcos Avellaneda y Luis Vernet. Según quedó registrado por las cámaras de seguridad, los hombres entraron al local y pidieron un kilo de pan con total tranquilidad. Apenas la empleada que atendía se dio vuelta para cumplir con el pedido, uno de los ladrones se abalanzó sobre la caja registradora mientras el otro hacía de campana en la puerta.Pero en cuestión de segundos, el plan se desmoronó. Desde la cocina salió corriendo la otra trabajadora, cuchilla en mano, decidida a impedir el asalto. Sin dudarlo, enfrentó a los intrusos y logró acorralar a uno de ellos, a quien empujó violentamente hasta la salida tras un intenso forcejeo.
Sorprendidos por la reacción y temiendo que la situación se les fuera de control, ambos delincuentes escaparon sin lograr su objetivo. A pesar del susto, ninguna de las empleadas resultó herida.
"Uno de los ladrones entró y preguntó si había quedado algo del día anterior, y como le dije que no había se quedó ahí unos segundos y después entró rápido el otro", relató una de las empleadas en diálogo con A24. Y destacó: "Mi compañera agarró la cuchilla, yo tomé a mi nene, que estaba ahí, lo arrinconé para cuidarlo y le revoleé una taza al ladrón que estaba en la puerta".
Los ladrones permanecen prófugos y son buscados por la Policía. Las mujeres ya radicaron la denuncia en la comisaría de Lanús y aportaron las imágenes de las cámaras de seguridad que documentan toda la secuencia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario