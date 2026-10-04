La diputada libertaria María Celeste Ponce se mostró bailando un tema de la campaña de Flávio Bolsonaro

No es la primera vez que la alineación de Ponce con la derecha brasileña genera repercusiones: anteriormente, la diputada impulsó proyectos de declaración en rechazo a las acciones judiciales brasileñas contra el exmandatario, Jair Bolsonaro, e incluso mantuvo encuentros institucionales con el hijo del ex presidente y ex legislador, Eduardo Bolsonaro.

La cultura del "influencer" en el Congreso

El episodio vuelve a poner en debate la delgada línea entre la comunicación política tradicional y el perfil de "influencer" que adoptaron varios legisladores del espacio oficialista. Con una presencia digital muy activa y de alto impacto mediático, Celeste Ponce continúa apostando a las redes como su principal canal de contacto con la militancia, aun cuando ello implique quedar bajo el fuego cruzado de las críticas de la oposición.