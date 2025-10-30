La dolorosa despedida de la escuela adonde iba Benicio, el niño que fue aplastado por un arco de handball

El menor había quedado con muerte cerebral después de haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza tras treparse a un arco de handball durante una actividad que compartió el martes a la noche con sus compañeros. Testigos de la escena señalaron que el arco no estaba fijado al piso de la cancha por lo cual se desplomó sobre él.

Inmediatamente, Benicio fue trasladado de urgencia al Hospital Isidoro Iriarte por el fuerte golpe en la región occipital del cráneo (cerca de la nuca), y los médicos de guardia encontraron lesiones intracraneales y hemorragia interna. También fue operado de urgencia por lesiones en el abdomen.

Pero por la gravedad de su situación, fue derivado al Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela, donde se amplió su tratamiento, pero fue diagnosticado con muerte cerebral y falleció al día siguiente del accidente.