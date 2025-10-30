La dolorosa despedida de la escuela adonde iba Benicio, el niño que fue aplastado por un arco de handball
Desde el Colegio Jesús de Nazareth de Quilmes comunicaron el "profundo dolor" que conmueve a toda la comunidad educativa.
Como se sabe, Benicio Farji falleció el miércoles último en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela, adonde había sido trasladado luego de ser aplastado por un arco de handball en un club de Quilmes.
"Fue una tragedia muy dura para todos. Benicio era un nene muy querido, lleno de alegría y energía", expresó una madre de la comunidad del club a diferentes medios, agregando que "todos estamos profundamente conmovidos y acompañando a su familia, a sus compañeros y a la comunidad del club, que está devastada”, al tiempo que transmitió “la tristeza enorme que dejó su partida y el cariño inmenso que todos le teníamos".
En tanto, desde el Colegio Jesús de Nazareth, del que el chico era alumno, se usaron las redes sociales para poner de manifiesto el dolor de la comunidad educativa: “Con profundo dolor, pero con el corazón lleno de fe, comunicamos que Benicio, nuestro querido alumno de cuarto grado, descansa en los brazos de Dios”.
Mediante una publicación en Instagram, añadieron: “Hoy confiamos en que la ternura infinita de Jesús lo recibe con amor y que María, Madre de todos, lo abraza con dulzura. Acompañamos con todo nuestro cariño y oración a su familia, especialmente a su hermano, a sus compañeros y docentes”.
El trágico accidente que sufrió Benicio Farji
Benicio Farji, de ocho años, era alumno del Colegio Nazareth, pero el martes a la noche se encontraba en una actividad recreativa en el polideportivo Los Mates, en Quilmes, con sus compañeros del Club Argentino de Quilmes, la institución en la que jugaba al básquet.
El menor había quedado con muerte cerebral después de haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza tras treparse a un arco de handball durante una actividad que compartió el martes a la noche con sus compañeros. Testigos de la escena señalaron que el arco no estaba fijado al piso de la cancha por lo cual se desplomó sobre él.
Inmediatamente, Benicio fue trasladado de urgencia al Hospital Isidoro Iriarte por el fuerte golpe en la región occipital del cráneo (cerca de la nuca), y los médicos de guardia encontraron lesiones intracraneales y hemorragia interna. También fue operado de urgencia por lesiones en el abdomen.
Pero por la gravedad de su situación, fue derivado al Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela, donde se amplió su tratamiento, pero fue diagnosticado con muerte cerebral y falleció al día siguiente del accidente.
