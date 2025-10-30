Terror en Hurlingham: una discusión entre amigos terminó en asesinato y el agresor sigue prófugo

Con el aporte de cámaras de seguridad y testimonios, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía Bonaerense logró detener al menor que acompañaba al agresor, quien fue señalado como partícipe directo del ataque. El autor material, en cambio, continúa prófugo y tiene antecedentes por robo calificado.

Las Unidades Funcionales de Instrucción N°3 y del Joven N°2 del Departamento Judicial de Morón trabajan de manera conjunta para esclarecer el caso y dar con el paradero del tirador. En el barrio, la conmoción es total: vecinos y allegados no encuentran explicación al violento desenlace de una relación de amistad que, en cuestión de segundos, derivó en una tragedia.