Las palabras de Gime Accardi tras la publicación de las primeras fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández

La nueva historia de amor de Nico Vázquez, que llegó tras dieciocho años junto a Accardi, se rumoreaba casi en paralelo a la noticia de la separación. No obstante, el actor ha insistido en que su vínculo con Dai Fernández es reciente y se consolidó tras el fin de su anterior relación.

El último fin de semana fue clave, ya que Nicolás y Dai almorzaron juntos, dejando en evidencia su tranquilidad y alegría al vivir el romance abiertamente. Las imágenes no tardaron en circular. La panelista Yanina Latorre brindó más detalles sobre el presente de la flamante pareja: “Finalmente, empezaron a estar juntos. Se empezaron a conocer, ya está cada vez más avanzado, comparten mucho tiempo juntos, van y vienen juntos a muchos lugares. De hecho, ahora se van en unos días a Filadelfia. Van a correr la carrera más importante de Rocky en esa ciudad. Van con un productor y con dos chicos del equipo de Rocky”.

Para Gimena, la nominación de OLGA es más que un simple premio; es un reflejo de su esfuerzo en un momento personal delicado. “Sé que los premios son solo una excusa para festejar la industria y brindar con colegas, pero esta nominación me pone particularmente feliz y me sorprendió muchísimo”, admitió, reconociendo que está “muy sensible”. Esta emoción responde no solo al reconocimiento, sino al desafío de “animarse a hacer algo diferente y mostrarse” tras el difícil camino recorrido.

Una frase cargada de honestidad resonó para quienes atraviesan días complejos: “Siempre me sentí muy querida y se ve reflejado de todo corazón”. La actriz cerró su mensaje con un broche leve y sincero, anunciando: “Me voy a dormir”.

Mientras el amor de su ex compañero de ruta se convierte en una nueva historia pública, Gimena Accardi abraza su presente. La felicidad en el escenario del streaming, sus “amigos magos” y el reconocimiento a su trabajo parecen ofrecerle, por fin, un cálido y merecido abrazo.