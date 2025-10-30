Las palabras de Gime Accardi tras la publicación de las primeras fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández
A pocos días de que su ex pareja oficializara su relación con su compañera de elenco en Rocky, la actriz se mostró emocionada en Olga.
El actor Nico Vázquez y su compañera del musical Rocky, Dai Fernández, se mostraron juntos por primera vez en público, relajados y felices, confirmando la nueva relación y preparando su primer viaje oficial. Ante este paso público de Vázquez, que durante casi dos décadas compartió su vida con Gimena Accardi, la atención se centró inevitablemente en la reacción de la actriz.
Lejos de emitir declaraciones sobre su ex pareja, Gimena Accardi optó por enfocarse en su carrera y celebrar una noticia de índole personal: su nominación como mejor coconductora de OLGA en los premios Martín Fierro al streaming. La actriz compartió su gratitud y emoción con sus seguidores en redes sociales.
La actriz detalló con sensibilidad lo que el espacio de streaming significó en un año marcado por la separación: “En el 2023 fui a Olga sólo por un día y al final me quedé a vivir. Encontré un lugar para ser yo, donde la gente podía conocerme casi al 100%, un lugar para charlar, jugar, crear, escuchar, aprender y divertirme. Conocí gente que hoy son amigos".
Sus palabras reflejan un año inesperado y complejo, marcado por despedidas, pero también por nuevos afectos: “Fue mi refugio en días duros, mi parque de diversiones en pleno subidón y el planeta al que me voy para olvidarme de todo". Visiblemente conmovida, enfatizó el valor de su equipo: “Hacer mesa con Migue y Luqui (y ahora con Benji) es de lo más lindo que me pasó a nivel laboral (y eso que laburo hace veintiséis años)”. La actriz también dedicó un agradecimiento al equipo detrás de cámaras, a quienes calificó como “magos cumpliendo delirios con calidad y amor”.
La nueva historia de amor de Nico Vázquez, que llegó tras dieciocho años junto a Accardi, se rumoreaba casi en paralelo a la noticia de la separación. No obstante, el actor ha insistido en que su vínculo con Dai Fernández es reciente y se consolidó tras el fin de su anterior relación.
El último fin de semana fue clave, ya que Nicolás y Dai almorzaron juntos, dejando en evidencia su tranquilidad y alegría al vivir el romance abiertamente. Las imágenes no tardaron en circular. La panelista Yanina Latorre brindó más detalles sobre el presente de la flamante pareja: “Finalmente, empezaron a estar juntos. Se empezaron a conocer, ya está cada vez más avanzado, comparten mucho tiempo juntos, van y vienen juntos a muchos lugares. De hecho, ahora se van en unos días a Filadelfia. Van a correr la carrera más importante de Rocky en esa ciudad. Van con un productor y con dos chicos del equipo de Rocky”.
Para Gimena, la nominación de OLGA es más que un simple premio; es un reflejo de su esfuerzo en un momento personal delicado. “Sé que los premios son solo una excusa para festejar la industria y brindar con colegas, pero esta nominación me pone particularmente feliz y me sorprendió muchísimo”, admitió, reconociendo que está “muy sensible”. Esta emoción responde no solo al reconocimiento, sino al desafío de “animarse a hacer algo diferente y mostrarse” tras el difícil camino recorrido.
Una frase cargada de honestidad resonó para quienes atraviesan días complejos: “Siempre me sentí muy querida y se ve reflejado de todo corazón”. La actriz cerró su mensaje con un broche leve y sincero, anunciando: “Me voy a dormir”.
Mientras el amor de su ex compañero de ruta se convierte en una nueva historia pública, Gimena Accardi abraza su presente. La felicidad en el escenario del streaming, sus “amigos magos” y el reconocimiento a su trabajo parecen ofrecerle, por fin, un cálido y merecido abrazo.
