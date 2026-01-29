La dolorosa despedida de los familiares de Narela Barreto: "Volá alto"
La joven argentina fue hallada sin vida en Los Ángeles. Había sido vista por última vez hace una semana, subiéndose a un auto de aplicación.
Narela Barreto, la joven argentina que estaba desaparecida en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, fue hallada sin vida este jueves. A través de las redes sociales, sus familiares y amigos publicaron conmovedores mensajes de despedida.
“Por siempre y para siempre en mi corazón, te voy a extrañar toda mi vida. Te amo, descansa en paz hermanita”, publicó su hermano, Santiago Barreto, en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto junto a Narela. En la imagen se los ve a los dos abrazados y sonriente junto a una mesa repleta de dulces.
Otro de los mensajes los compartió su prima, Ayelén, quien durante estos últimos días participó activamente en la búsqueda de Narela a través de las redes sociales, pidiendo que se difundieran sus datos y publicando diversas fotos de la joven.
“Volá alto prima, te voy a amar y recordar toda mi vida”, escribió la joven junto al paisaje de un atardecer en el mar. Acto seguido, publicó una foto donde se las ve a ambas.
Narela Barreto, de 27 años y con domicilio en la localidad bonaerense de Bandield, había emigrado a Estados Unidos en 2024 con el objetivo de progresar y recaudar dinero para ayudar a su familia. Había estudiado el traductorado de inglés y en el último tiempo se dedicaba a trabajar como mesera, según contó Milagros, otra de sus primas. Además, recientemente había conseguido mudarse de la casa que compartía con amigas y vivía sola en un departamento del centro de Los Ángeles.
La joven había sido vista por última vez el viernes 23 de enero. Tanto sus familiares como sus amigos se alarmaron cuando Narela dejó de tener contacto con ellos, inclusive en el grupo familiar de WhatsApp, donde solía ser muy activa.
“El lunes fue la última vez que yo le mandé mensajes. Hasta las 12 del mediodía el teléfono estaba prendido porque le llegaban los dos tildes. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, detalló Milagros.
El último mensaje que Narela envió fue a su madre. “Le dijo que se iba a trabajar. Eso fue lo último que sabemos de ella”, precisó la joven. A su vez, reveló que “el último que la vio fue un chico del edificio, que la vio tomarse un auto de una aplicación”.
Además, trascendió que Narela mantenía un vínculo sentimental con un hombre de nacionalidad colombiana con el que "iba y venía”. Al respecto, una de las amigas de la joven remarcó que “hay un sospechoso” pero no pudo dar mas detalles por respeto a la investigación, según publicó Clarín.
La noticia del hallazgo del cuerpo fue confirmada por el padre de la joven. Tras el dramático final, persona de la policía estatal busca determinar la causa y circunstancias de la muerte, aunque por el momento no brindaron mayores detalles sobre lo ocurrido.
