La dolorosa despedida de los familiares de Narela Barreto: "Volá alto"

narela barreto 2

La joven había sido vista por última vez el viernes 23 de enero. Tanto sus familiares como sus amigos se alarmaron cuando Narela dejó de tener contacto con ellos, inclusive en el grupo familiar de WhatsApp, donde solía ser muy activa.

“El lunes fue la última vez que yo le mandé mensajes. Hasta las 12 del mediodía el teléfono estaba prendido porque le llegaban los dos tildes. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, detalló Milagros.

El último mensaje que Narela envió fue a su madre. “Le dijo que se iba a trabajar. Eso fue lo último que sabemos de ella”, precisó la joven. A su vez, reveló que “el último que la vio fue un chico del edificio, que la vio tomarse un auto de una aplicación”.

Además, trascendió que Narela mantenía un vínculo sentimental con un hombre de nacionalidad colombiana con el que "iba y venía”. Al respecto, una de las amigas de la joven remarcó que “hay un sospechoso” pero no pudo dar mas detalles por respeto a la investigación, según publicó Clarín.

La noticia del hallazgo del cuerpo fue confirmada por el padre de la joven. Tras el dramático final, persona de la policía estatal busca determinar la causa y circunstancias de la muerte, aunque por el momento no brindaron mayores detalles sobre lo ocurrido.