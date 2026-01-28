Buscan a una joven argentina que desapareció en Los Ángeles
Narela Barreto, de 21 años, fue vista por última vez hace una semana y desde entonces no hay novedades sobre su paradero.
Una joven argentina es buscada intensamente en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, donde fue vista por última vez hace una semana. Su familia realizó un desesperado pedido para encontrarla.
Se trata de Narela Micaela Barreto, de 21 años y oriunda de Banfield, quien se mudó a Estados Unidos hace dos años y vivía en un departamento del centro de Los Ángeles. La joven fue vista por última vez el 21 de enero y desde entonces ni sus familiares ni sus amigos volvieron a tener noticias sobre su paradero, por lo que día a día crece la preocupación.
Según aseguraron sus allegados, Narela Barreto tiene todos sus papeles y la visa estadounidense vigente e incluso ya se comunicaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y con la embajada Argentina de ese país para que estén al tanto de la desaparición. Incluso, desde el ICE les confirmaron que la joven no había sido detenida por los agentes de migraciones.
“Ella es Narela Micaela Márquez Barreto. Está desaparecida desde el día 21/01/2026, fue vista por última vez en la ciudad de Los Ángeles, California, EE.UU. Mi prima es argentina y no tenemos nada de información sobre ella hace días. Toda una comunidad de familia y amigos espera noticias, pero ninguna fuerza policial ni entidad gubernamental se comunicó con nosotros”, escribió la prima de la joven en Facebook.
A través de las redes sociales, familiares y amigos de Narela compartieron sus fotos para difundir el caso y pidieron colaboración para dar con su paradero. Por estos motivos, solicitaron que cualquier dato de relevancia sea comunicado a las autoridades correspondientes o en el teléfono que figura en las imágenes compartidas.
“Tiene todos sus papeles y la visa”, aseguró Luján, una amiga de la joven que también vive en Estados Unidos, en diálogo con TN. Desde el día de la desaparición, ella junto a un grupo de conocidos comenzaron a pegar carteles por el barrio para tratar de encontrarla y difundir el caso.
