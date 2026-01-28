Buscan a una joven argentina que desapareció en Los Ángeles

Según aseguraron sus allegados, Narela Barreto tiene todos sus papeles y la visa estadounidense vigente e incluso ya se comunicaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y con la embajada Argentina de ese país para que estén al tanto de la desaparición. Incluso, desde el ICE les confirmaron que la joven no había sido detenida por los agentes de migraciones.