Muerte y misterio en Los Ángeles: el último mensaje que Narela Barreto le envió a su madre
La joven fue hallada sin vida tras varios días de búsqueda. Vivía en Estados Unidos desde 2024 y nada se sabía de ella desde el viernes.
Luego de varios días de búsqueda, este jueves se confirmó la peor noticia: Narela Barreto, la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles, fue encontrada sin vida. Mientras avanza la investigación para esclarecer el caso, sus familiares revelaron cómo habían sido las últimas comunicaciones antes de desconocer su paradero.
La joven, de 27 años y oriunda de Banfield, partido de Lomas de Zamora, había sido vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles, donde residía desde hacía casi dos años. Fueron sus amigas las primeras en advertir que no había regresado a su departamento y, al no lograr contactarla, dieron aviso inmediato a sus familiares en Argentina.
Según las primeras informaciones difundidas por sus familiares, la última persona que vio con vida a Narela fue un vecino que observó el momento exacto en que la joven se subía a un auto de aplicación. Si bien en un principio había circulado la versión de que estaba acompañada por una mujer de origen ruso, tras conocerse la noticia de su fallecimiento no se efectuaron más ampliaciones sobre ese dato. También trascendió que mantenía una relación con un joven de nacionalidad colombiana.
Milagros, una de las primeras de Narela, contó que la joven era traductora de inglés y que, tras llegar a Estados Unidos en julio de 2024, se instaló primero en Miami para luego mudarse a Los Ángeles. En el último tiempo trabajaba como mesera y, según contó su hermano Santiago, recientemente había conseguido otro empleo, aunque no dio mayores precisiones sobre esa nueva ocupación.
Pese a que las amigas de Narela no tenían novedades sobre su paredero desde el viernes, su familia asegura que “hasta las 12 del mediodía” del viernes “el celular estaba prendido”. “Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, explicó Milagros el miércoles por la noche en diálogo con Telenoche.
En ese sentido, reveló cuál fue el último mensaje que Narela Barreto le envió a su madre antes de su fallecimiento. Según su prima, “le dijo que se iba a trabajar”.
“El viernes fue la última vez que mi mamá dejó de tener contacto con ella. Mi mamá es la única persona a la cual le hablaba todos los días, sin falta. No contestaba, pasaron las horas y ya llamó después a un amigo y le pidió por favor que vaya a ver el departamento. Este chico fue con la policía, entraron y estaba todo bien. El departamento estaba como mi hermana lo había dejado”, detalló por su parte Santiago durante una entrevista para el canal de streaming Resumido.
Tanto su hermano como sus amigas aseguraron que la joven mantenía todos los papeles en regla y su situación como inmigrante en el país norteamericano era legal. "Estamos esperando que llegue su padre para poder acceder a los videos de los edificios e intentar identificar el auto y el recorrido que hizo”, agregó su prima.
“Hay un sospechoso”, aseguró una de sus amigas, Luján Roswell, en diálogo con Clarín. Ante la consulta sobre más detalles, fue cauta: “No puedo hablar más, se está investigando”, agregó, en referencia al avance del caso en manos de la Policía de Los Ángeles.
Mientras tanto, gracias a la insistencia de los familiares, la embajada argentina en Estados Unidos tomó conocimiento del caso e inició las tratativas para que las autoridades locales se avoquen a la investigación. Hasta el momento, las circunstancias de la muerte de Narela no fueron precisadas.
