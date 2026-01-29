Muerte y misterio en Los Ángeles: el último mensaje que Narela Barreto le envió a su madre

En ese sentido, reveló cuál fue el último mensaje que Narela Barreto le envió a su madre antes de su fallecimiento. Según su prima, “le dijo que se iba a trabajar”.

Narela Barreto

“El viernes fue la última vez que mi mamá dejó de tener contacto con ella. Mi mamá es la única persona a la cual le hablaba todos los días, sin falta. No contestaba, pasaron las horas y ya llamó después a un amigo y le pidió por favor que vaya a ver el departamento. Este chico fue con la policía, entraron y estaba todo bien. El departamento estaba como mi hermana lo había dejado”, detalló por su parte Santiago durante una entrevista para el canal de streaming Resumido.

Tanto su hermano como sus amigas aseguraron que la joven mantenía todos los papeles en regla y su situación como inmigrante en el país norteamericano era legal. "Estamos esperando que llegue su padre para poder acceder a los videos de los edificios e intentar identificar el auto y el recorrido que hizo”, agregó su prima.

“Hay un sospechoso”, aseguró una de sus amigas, Luján Roswell, en diálogo con Clarín. Ante la consulta sobre más detalles, fue cauta: “No puedo hablar más, se está investigando”, agregó, en referencia al avance del caso en manos de la Policía de Los Ángeles.

Mientras tanto, gracias a la insistencia de los familiares, la embajada argentina en Estados Unidos tomó conocimiento del caso e inició las tratativas para que las autoridades locales se avoquen a la investigación. Hasta el momento, las circunstancias de la muerte de Narela no fueron precisadas.