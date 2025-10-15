Así ingresó Pablo Laurta a los Tribunales de Entre Ríos
El femicida Pablo Laurta ya se encuentra reunido con su abogado defensor antes de presentarse a declarar ante la fiscal en Entre Ríos.
Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su expareja y su exsuegra, el crimen de un remisero y el secuestro de su hijo de seis años, será indagado este miércoles en Concordia, Entre Ríos por la fiscal Daniela Montangie. Antes de presentarse ante la Justicia para prestar declaración indagatoria Laurta se reunió con el abogado que va a tener a su cargo su defensa.
Y no parece que el abogado vaya a tenerla fácil. Así quedó en evidencia momentos antes de que se encontraran cuando, al momento de ser trasladado a los tribunales Laurta habló por primera vez con los medios y dijo que "todo fue por justicia”.
Mientras era escoltado por uniformados, y cubierto con un casco, una periodista del Canal 9 Litoral le preguntó “¿qué hiciste con (Martín) Palacio?”, en referencia al remisero que habría sido hallado muerto en las últimas horas. "Todo fue por justicia", contestó Laurta. “¿Qué dijiste? ¿Cómo, cómo?“, le reiteró la cronista. ”¡Que todo fue por justicia!", gritó el acusado desde dentro del móvil policial.
Se espera que luego de su declaración el acusado quede alojado en una alcaidía y luego sea derivado a Córdoba, para ser indagado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, su expareja y exsuegra, respectivamente.
La Justicia cree que Laurta entró el sábado al mediodía a la casa de Luna Giardina, su expareja, y la asesinó de un disparo en la cabeza. También mató a su exsuegra, Mariel Zamudio, y luego se llevó a su hijo de 5 años.
Laurta, denunciado en reiteradas oportunidades por acoso y hostigamiento por parte de su expareja, fue señalado como responsable directo por los familiares y vecinos, que aseguraron ante los medios que solía merodear la zona y vigilaba la casa durante días.
Los investigadores sostienen que Laurta tenía pensando escapar hacia Uruguay, donde vivía antes con Giardina y con su hijo Pedro.
Durante el operativo, surgió otro dato: Martín Sebastián Palacio, remisero de la ciudad entrerriana de San Salvador, fue contratado por Laurta para viajar hasta Córdoba, tras ingresar al país por un paso clandestino o en canoa. Luego de la desaparición del chofer, su automóvil fue encontrado incendiado en un descampado de Villa Retiro, hecho que también afectó a otros 14 vehículos y obligó a evacuar a más de 130 personas. El vínculo entre Laurta y Palacio fue reforzado por registros de cámaras de seguridad en Concordia, donde aparecen juntos antes del viaje.
El domingo, agentes de las policías de Córdoba y Entre Ríos localizaron a Laurta y a su hijo en un hotel de Gualeguaychú. El niño fue hallado en buen estado de salud. Dentro de la habitación donde detuvieron al acusado, se encontraron un arma, teléfonos celulares, una suma considerable de dólares y la billetera del remisero. La Justicia también obtuvo un video que aportó elementos para la investigación y detectó que existía un trato familiar previo entre Laurta y Palacio.
Las pesquisas continuaron en la zona rural de Concordia. Allí, este lunes, fue descubierto un cuerpo mutilado dentro de una bolsa, sin cabeza ni brazos. Las autoridades tomaron muestras de ADN y fotografías de tatuajes para intentar confirmar la identidad. De acuerdo con una fuente de la investigación, tanto la ubicación como la fecha del hallazgo coinciden con el último registro de Palacio junto a Laurta.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario