Así ingresó Pablo Laurta a los Tribunales de Entre Ríos

laurta justicia

La Justicia cree que Laurta entró el sábado al mediodía a la casa de Luna Giardina, su expareja, y la asesinó de un disparo en la cabeza. También mató a su exsuegra, Mariel Zamudio, y luego se llevó a su hijo de 5 años.

Laurta, denunciado en reiteradas oportunidades por acoso y hostigamiento por parte de su expareja, fue señalado como responsable directo por los familiares y vecinos, que aseguraron ante los medios que solía merodear la zona y vigilaba la casa durante días.

luna mariel doble femicidio Córdoba

Los investigadores sostienen que Laurta tenía pensando escapar hacia Uruguay, donde vivía antes con Giardina y con su hijo Pedro.

Durante el operativo, surgió otro dato: Martín Sebastián Palacio, remisero de la ciudad entrerriana de San Salvador, fue contratado por Laurta para viajar hasta Córdoba, tras ingresar al país por un paso clandestino o en canoa. Luego de la desaparición del chofer, su automóvil fue encontrado incendiado en un descampado de Villa Retiro, hecho que también afectó a otros 14 vehículos y obligó a evacuar a más de 130 personas. El vínculo entre Laurta y Palacio fue reforzado por registros de cámaras de seguridad en Concordia, donde aparecen juntos antes del viaje.

luna

El domingo, agentes de las policías de Córdoba y Entre Ríos localizaron a Laurta y a su hijo en un hotel de Gualeguaychú. El niño fue hallado en buen estado de salud. Dentro de la habitación donde detuvieron al acusado, se encontraron un arma, teléfonos celulares, una suma considerable de dólares y la billetera del remisero. La Justicia también obtuvo un video que aportó elementos para la investigación y detectó que existía un trato familiar previo entre Laurta y Palacio.

Las pesquisas continuaron en la zona rural de Concordia. Allí, este lunes, fue descubierto un cuerpo mutilado dentro de una bolsa, sin cabeza ni brazos. Las autoridades tomaron muestras de ADN y fotografías de tatuajes para intentar confirmar la identidad. De acuerdo con una fuente de la investigación, tanto la ubicación como la fecha del hallazgo coinciden con el último registro de Palacio junto a Laurta.

Pablo Laurta