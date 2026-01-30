La familia de Narela Barreto lanzó una colecta para repatriar su cuerpo desde Los Ángeles
La joven argentina de 27 años fue encontrada muerta, tirada en una calle, a pocas cuadras de su departamento.
La familia de Narela Barreto, la joven argentina de 27 años que fue hallada muerta en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, lanzó una colecta solidaria para poder repatriar su cuerpo a Argentina. El trámite que tiene un costo estimado de 50 mil dólares.
Según explicó su hermano, Santiago Barreto, se les dificulta poder recaudar el dinero sin ayuda externa. explicó que el monto elevado responde a los gastos vinculados al traslado internacional, la documentación requerida y los procedimientos funerarios que deben cumplirse en el exterior.
En ese marco, el joven explicó que, si bien el consulado argentino brindó acompañamiento y asistencia desde el primer momento, los costos económicos del proceso deben ser cubiertos de manera íntegra por los allegados.
“El consulado con nosotros, de diez. Estuvo siempre ayudándonos, manteniéndonos tranquilos de que van a hacer todo lo posible. Hicieron todo lo posible y nos dijeron que cuesta mucho repatriar el cuerpo, que ellos se iban a encargar de todos los papeles, pero lo único que tenemos que encargarnos es recaudar la plata”, explicó el hermano de Narela Barreto.
Ante esta situación, iniciaron una campaña solidaria y la familia habilitó la cuenta de Instagram @familianarela, donde se publican los datos necesarios para colaborar. En ese espacio también comparten mensajes de agradecimiento y actualizaciones sobre el avance de la colecta. Además, Santiago difundió el alias bancario chiqui.nare.mp para quienes deseen aportar económicamente.
En apenas 15 horas desde el inicio de la campaña, la familia logró reunir cerca de 9 millones de pesos. “No alcanzan las palabras para agradecer tanta generosidad. Muchas gracias a todos. Sigamos”, expresaron en la cuenta oficial a modo de agradecimiento.
En paralelo, la familia Barreto resaltó el acompañamiento de los amigos y allegados de Narela en Los Ángeles, quienes colaboran con las gestiones locales y brindron contención al padre de la joven, quien llegó a Estados Unidos en las últimas horas. El hombre permanece alojado en el departamento donde vivía su hija, a la espera de poder completar los trámites y concretar el regreso definitivo del cuerpo a Argentina.
