La familia de Narela Barreto lanzó una colecta para repatriar su cuerpo desde Los Ángeles

En apenas 15 horas desde el inicio de la campaña, la familia logró reunir cerca de 9 millones de pesos. “No alcanzan las palabras para agradecer tanta generosidad. Muchas gracias a todos. Sigamos”, expresaron en la cuenta oficial a modo de agradecimiento.

narela barreto colecta

En paralelo, la familia Barreto resaltó el acompañamiento de los amigos y allegados de Narela en Los Ángeles, quienes colaboran con las gestiones locales y brindron contención al padre de la joven, quien llegó a Estados Unidos en las últimas horas. El hombre permanece alojado en el departamento donde vivía su hija, a la espera de poder completar los trámites y concretar el regreso definitivo del cuerpo a Argentina.

narela barreto colecta 3