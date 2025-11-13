La Fiscalía pide que el clan Sena sea declarado culpable en el caso Cecilia Strzyzowski: "Se creyeron impunes"

Por su parte, la defensora de Marcela Acuña, Celeste Ojeda, sostuvo que su clienta encubrió el crimen pero no lo cometió. "Se trató de un encubrimiento agravado", afirmó la abogada, afirmando que “no hubo plan para matar” a Cecilia Strzyzowski.

Gabriela Tomljenovic, defensora de César Sena, principal acusado del crimen, expresó que “no tenemos la certeza” de que su cliente haya sido el autor del crimen, señalando que la investigación judicial “no pudo comprobar el crimen” porque, de hecho, el cuerpo de la víctima todavía no fue hallado.