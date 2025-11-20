La hija de Mariano Grondona sufrió un violento asalto en su casa

Ahora, todo está bajo investigación y el caso está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Boulogne, encabezada por la fiscal María Paula Hertrig. La funcionaria judicial solicitó de inmediato el análisis de las cámaras de seguridad privadas y municipales de la zona, dado que la propiedad asaltada carecía de sistemas internos de videovigilancia.

Por otro lado, se dice que las autoridades estarían detrás de los pasos de la denominada “Banda de Los Ninjas” y se investiga si se trata de una organización compuesta por cinco o más personas. En este sentido, se estableció que la banda aplicaría técnicas de inteligencia previas a concretar las entraderas.