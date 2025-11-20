La hija de Mariano Grondona sufrió un violento asalto en su casa
La terrible situación tuvo lugar en el barrio La Horqueta, en el municipio bonaerense de San Isidro.
En las últimas horas, se supo que la familia de una de las hijas del reconocido periodista Mariano Grondona fue víctima de un violento asalto. La terrible situación ocurrió en un exclusivo barrio de San Isidro, reconocido como La Horqueta.
Según se informó, cuatro delincuentes irrumpieron en la vivienda, donde maniataron a los ocupantes y sustrajeron objetos de valor. Esto tuvo lugar durante la madrugada del lunes en la residencia de Jacinta María Grondona, hija del periodista, de 61 años, y su esposo.
Fuentes policiales comentaron que los delincuentes ingresaron por la una puerta balcón trasera. En ese momento, la familia fue sorprendida cuando uno de los hijos intentaba averiguar de dónde venían los ruidos extraños que escuchaba en el exterior de la vivienda.
En el momento del robo, en el domicilio se encontraba la hija de Grondona, su pareja, uno de sus hijos y una empleada doméstica. Después de amenazar a las víctimas, los ladrones exigieron la entrega de dinero en efectivo y diversos objetos de valor.
Cuando ya obtuvieron lo que querían, los malvivientes maniataron a todos antes de darse a la fuga, según detallaron las fuentes. El alerta fue emitido por un llamado que advertía sobre un robo bajo la modalidad de "entradera", movilizando a efectivos de la Comisaría 9ª de San Isidro.
Ahora, todo está bajo investigación y el caso está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Boulogne, encabezada por la fiscal María Paula Hertrig. La funcionaria judicial solicitó de inmediato el análisis de las cámaras de seguridad privadas y municipales de la zona, dado que la propiedad asaltada carecía de sistemas internos de videovigilancia.
Por otro lado, se dice que las autoridades estarían detrás de los pasos de la denominada “Banda de Los Ninjas” y se investiga si se trata de una organización compuesta por cinco o más personas. En este sentido, se estableció que la banda aplicaría técnicas de inteligencia previas a concretar las entraderas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario