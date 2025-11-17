Definen el jury en el juicio político a Julieta Makintach por su rol en el documental sobre Diego Maradona

El Colegio de Abogados de San Isidro y la fiscal Duarte solicitaron la destitución de Julieta Makintach, pero su defensa pidió la absolución y la aceptación de la renuncia presentada por la magistrada.

La todavía jueza Makintach sostuvo hasta hace poco que "no había documental", pero en mayo de este año fue publicado un adelanto del proyecto con imágenes obtenidas entre febrero y marzo, cuando acababa de empezar el juicio.

"El que hubo, ya salió a la luz y no era mío", sostuvo Makintach respecto al proyecto audiovisual, pero en el trailer del fallido proyecto se la ve en cámara llegando en su auto al edificio de los Tribunales de la calle Ituzaingó 340, en San Isidro, donde ofrece una entrevista en su despacho y es filmada en el interior de la sala donde se realizaban las audiencias.

Julio Rivas, uno de los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque; el titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 del Departamento Judicial de San Isidro, Maximiliano Savarino (fue denunciado por presunto falso testimonio agravado); la amiga íntima de la sindicada María Vidal Alemán; el letrado Fernando Burlando; el fiscal Patricio Ferrari; Gianinna Maradona y Jorge Barrera (ex alumno de la jueza) fueron algunos de los testigos que comparecieron en la capital bonaerense.