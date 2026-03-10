Mar del Plata: un incendio forestal arrasó con 200 hectáreas

incendio forestal mar del plata

Los ciudadanos locales aseguraron a los medios presentes que el fuego no se puede parar y le restan "10 metros" para llegar a la Calle 1.

Otros siniestros fueron reportados en zonas del Partido de General Pueyrredon, Balcarce y General Alvarado durante el transcurso del domingo. El dispositivo en toda el área requirió del despliegue de tres autobombas de San Patricio, Chapadmalal y Miramar, tres camionetas de Incendios Forestales de la provincia de Buenos Aires, personal de Prefectura, un camión de Emvial y equipos de Osse, según consignó el medio 0223.

Por el incendio, ya se consumieron más de 200 hectáreas de pastizales. Además, los bomberos utilizaron más de 50 mil litros de agua.

Los incendios activos

Otro incendio se registra cerca del peaje de la autovía 226, donde catorce dotaciones de Bomberos de Balcarce, Maipú, General Pirán, Lezama, Castelli, Chascomús y Loma Verde lograron controlar el fuego en las últimas horas. De todos modos, las llamas no fueron extinguidas en su totalidad.

Por otra parte, un foco de grandes dimensiones afecta a Rincón Grande, cerca de Sierra de los Padres. “El fuego sigue, allí trabajaron 65 bomberos este lunes y vinieron desde 9 ciudades vecinas a asistir con 14 autobombas”, explicó Rodríguez.