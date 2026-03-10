Incendio en una fábrica de bicicletas en Barracas: trabajan siete dotaciones de bomberos en el lugar
El siniestro tuvo lugar en la intersección de Herrera y Avenida Suárez.
Un incendio se desató este martes en una fábrica de bicicletas ubicada en el barrio de Barracas, provocando la intervención de siete dotaciones de Bomberos de la Ciudad, así como también de Bomberos Voluntarios de Barracas y Vuelta de Rocha.
El siniestro tuvo lugar en la intersección de Herrera y Avenida Suárez. El personal del SAME se presentó en el sitio para proporcionar asistencia médica, dado que la situación requería atención inmediata. Las autoridades están trabajando para controlar el incendio y evaluar los daños causados por el fuego. Por el momento, no se han reportado heridos, pero se mantiene un monitoreo constante de la situación.
Las causas del incendio aún son materia de investigación, y se espera que los bomberos logren sofocar las llamas en las próximas horas. Este incidente ha generado preocupación en la comunidad local, que se encuentra atenta a las novedades sobre el estado del fuego y las acciones de los servicios de emergencia.
Se incendió una camioneta y vecinos apagaron las llamas a “sodazos” en pleno centro de Pergamino
Un episodio tan dramático como insólito ocurrió en las últimas horas en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, cuando el conductor de una camioneta sufrió un principio de incendio en su vehículo y debió recurrir a una solución improvisada junto a vecinos para evitar que el fuego se propagara.
El hecho, que ocurrió en la intersección de Boulevard Ameghino y Boulevard Alsina, quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, aunque afortunadamente no hubo heridos y los daños fueron parciales.
Según relataron testigos, el incendio se habría originado en la zona del motor, posiblemente a raíz de un desperfecto mecánico o eléctrico. En cuestión de segundos comenzó a salir humo negro desde el capot, lo que generó preocupación entre quienes transitaban por el lugar.
Ante la urgencia y la ausencia inmediata de un matafuegos, el conductor y algunos vecinos decidieron intervenir para intentar controlar la situación mientras se esperaba la llegada de ayuda.
La escena tomó un giro inesperado cuando varios vecinos comenzaron a traer sifones de soda y los utilizaron para arrojar el contenido sobre el motor en llamas. Con una coordinación improvisada, fueron vaciando los sifones uno tras otro sobre el foco del incendio.
La presión del gas y el agua gasificadaayudaron a reducir las llamas y el humo, lo que permitió controlar el incendio antes de que se extendiera al resto del vehículo.
El momento fue grabado por un vecino con su teléfono celular y el video comenzó a circular rápidamente por WhatsApp y redes sociales de la ciudad, donde muchos usuarios destacaron el ingenio de quienes participaron para evitar que el incidente pasara a mayores.
