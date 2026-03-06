Pergamino: se incendió una camioneta y apagaron el fuego a los sodazos

Minutos más tarde, los bomberos de Pergamino se hicieron presentes en el lugar y lograron sofocar el incendio antes de que se propagara por todo el vehículo. Según informaron medios locales, por el hecho no se registraron heridos y solo se produjeron daños materiales en la parte delantera de la camioneta.

Así se incendió un taxi en plena avenida Independencia

incendio taxi

Un taxi se incendió por completo en plana avenida Independencia, en el límite entre los barrios porteños de San Cristóbal y Balvanera. El conductor del auto tuvo que ser asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

El siniestro se reportó el jueves minutos antes de las 9 de la mañana sobre la avenida Independencia al 2800, entre las calles Catamarca y Dean Funes. El incidente motivó que se realizara un importante operativo con la intervención de Bomberos del destacamento Parque de los Patricios, SAME y personal de la Policía porteña.

Si bien el conductor del taxi, un hombre de 68 años, logró salir a tiempo por sus propios medios, tuvo que ser asistido por el Escuadrón de Motos SAME, indicaron fuentes del operativo que trabajaron en el lugar.