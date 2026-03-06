Pergamino: se incendió una camioneta y apagaron el fuego a los sodazos
Soderos que pasaban por el lugar decidieron frenar y bajarse a ayudar hasta la llegada de los bomberos.
Una insólita situación se vivió en la localidad bonaerense de Pergamino donde, ante el incendio de una camioneta, dos soderos que pasaban por el lugar decidieron frenar y bajarse a ayudar a combatir el fuego a los sodazos. Toda la escena quedó registrada en un video.
El llamativo episodio se registró el jueves minutos antes de las 13:00 en la intersección de boulevard Alsina y Ameghino, donde una camioneta Fiat Toro gris presentó un desperfecto en el sector del motor y comenzó a prenderse fuego de forma repentina cuando el vehículo estaba detenido en el semáforo.
Tal como se observa en un video grabado por un testigo, el conductor de la camioneta logró descender a tiempo, pero ante la imposibilidad de apagar las llamas con el matafuego, atinó a sacar algunas pertenencias de la caja. Fue entonces cuando aparecieron sus salvadores.
Apagaron el fuego a los sodazos
En medio de los momentos de tensión, y ante la mirada atónita de varios vecinos, dos soderos que pasaban por el lugar decidieron frenarse y correr para ayudar al conducto damnificado.
Sin dudarlo, comenzaron a bajar todos los cajones de soda que tenían disponibles en su combi y empezaron a descargar los sifones contra las llamas. Mientras tanto, otras personas que pasaban por el lugar se acercaron a ayudar a combatir el incendio de la camioneta.
Minutos más tarde, los bomberos de Pergamino se hicieron presentes en el lugar y lograron sofocar el incendio antes de que se propagara por todo el vehículo. Según informaron medios locales, por el hecho no se registraron heridos y solo se produjeron daños materiales en la parte delantera de la camioneta.
Así se incendió un taxi en plena avenida Independencia
Un taxi se incendió por completo en plana avenida Independencia, en el límite entre los barrios porteños de San Cristóbal y Balvanera. El conductor del auto tuvo que ser asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
El siniestro se reportó el jueves minutos antes de las 9 de la mañana sobre la avenida Independencia al 2800, entre las calles Catamarca y Dean Funes. El incidente motivó que se realizara un importante operativo con la intervención de Bomberos del destacamento Parque de los Patricios, SAME y personal de la Policía porteña.
Si bien el conductor del taxi, un hombre de 68 años, logró salir a tiempo por sus propios medios, tuvo que ser asistido por el Escuadrón de Motos SAME, indicaron fuentes del operativo que trabajaron en el lugar.
