Imágenes impactantes: se incendió un taxi en plena avenida Independencia

incendio taxi

Si bien los bomberos habían logrado controlar las llamas, cerca de las 9.10 se produjo una rotura del tanque de nafta del auto, lo que provocó que el fuego se expandiera sobre el asfalto a causa del derrame en la calzada, según informaron en C5N. A raíz de esto, tuvieron que esperar a que el combustible se consumiera, al tiempo que trabajaban con una línea para evitar que se propagara hacia inmuebles cercanos o incluso otros vehículos que se encontraban estacionados sobre la avenida.

En el operativo también intervino personal de la Policía de la Ciudad, que llevó a cabo un corte total del tránsito sobre la avenida Independencia entre Catamarca y Dean Funes para facilitar las tareas de los equipos de emergencia.

Un siniestro similar tuvo lugar esta semana en Ituzaingó, donde un auto que estaba equipado con un tubo de GNC explotó y un bombero resultó herido.