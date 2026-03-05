Imágenes impactantes: se incendió un taxi en plena avenida Independencia
El incidente fue a la altura de San Cristóbal, donde el auto de alquiler fue consumido por las llamas.
Un taxi se incendió por completo en plana avenida Independencia, en el límite entre los barrios porteños de San Cristóbal y Balvanera. El conductor del auto tuvo que ser asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
El siniestro se reportó minutos antes de las 9 de la mañana sobre la avenida Independencia al 2800, entre las calles Catamarca y Dean Funes. El incidente motivó que se realizara un importante operativo con la intervención de Bomberos del destacamento Parque de los Patricios, SAME y personal de la Policía porteña.
Si bien el conductor del taxi, un hombre de 68 años, logró salir a tiempo por sus propios medios, tuvo que ser asistido por el Escuadrón de Motos SAME, indicaron fuentes del operativo que trabajaron en el lugar.
Según las primeras informaciones, el incendio se produjo a causa de un desperfecto mecánico que generó fuego en el motor del taxi y rápidamente se expandió por todo el vehículo, transformándolo en una bola de llamas.
Tal como se observa en los videos registrados al momento del siniestro, pese al intenso trabajo de los Bomberos del destacamento Parque Patricios, las llamas consumieron el auto en pocos minutos, lo que provocó que quedara totalmente destruido.
Si bien los bomberos habían logrado controlar las llamas, cerca de las 9.10 se produjo una rotura del tanque de nafta del auto, lo que provocó que el fuego se expandiera sobre el asfalto a causa del derrame en la calzada, según informaron en C5N. A raíz de esto, tuvieron que esperar a que el combustible se consumiera, al tiempo que trabajaban con una línea para evitar que se propagara hacia inmuebles cercanos o incluso otros vehículos que se encontraban estacionados sobre la avenida.
En el operativo también intervino personal de la Policía de la Ciudad, que llevó a cabo un corte total del tránsito sobre la avenida Independencia entre Catamarca y Dean Funes para facilitar las tareas de los equipos de emergencia.
Un siniestro similar tuvo lugar esta semana en Ituzaingó, donde un auto que estaba equipado con un tubo de GNC explotó y un bombero resultó herido.
