La insólita relación que estableció un médico mediático entre el uso del celular y las hemorroides
Especialistas advirtieron sobre este hábito y las consecuencias que puede traer para la salud. Cuál es la explicación.
Un estudio reciente reveló que las personas que pasan más tiempo del necesario sentadas en el inodoro mirando el celular tienen un 46% más de posibilidades de sufrir la aparición de hemorroides debido al aumento de presión en las venas del recto.
El estudio, liderada por Chethan Ramprasad en el centro médico Beth Israel Deaconess de Estados Unidos, examinó la correlación entre el uso de teléfonos inteligentes en el inodoro y la prevalencia de hemorroides.
El informe fue difundido por Conrado Estol, neurólogo y especialista en enfermedades cardiovasculares, formado en la UBA y en hospitales de Nueva York, Pittsburgh, Boston y Harvard.
Para la investigación, se realizó un estudio con 125 pacientes adultos que se sometieron luego a una colonoscopia de detección. Los participantes de la prueba completaron preguntas de una encuesta sobre sus hábitos con el celular mientras usaban el inodoro y comportamientos adicionales, como el esfuerzo que realizaban, la ingesta de fibra y los niveles de actividad física.
Del total de 125 participantes adultos que completaron la encuesta, el 43% presentó hemorroides visualizadas en la colonoscopia, según los resultados de los análisis publicados en la revista PLoS One a principios de septiembre.
Además, se indicó que el 37,3% de los usuarios de teléfonos inteligentes pasaron más de cinco minutos por visita en el baño. Solo un 7% de los encuestados no usaban su celular.
En este sentido, el uso del celular, mientras la persona estaba sentada en el inodoro se asoció con un aumento del 46 % en el riesgo de hemorroides
La actividad más común realizada en el baño fue leer noticias (54,3 %), seguida de redes sociales (44,4 %).
El estudio sugiere que el uso prolongado del celular mientras se va al baño podría estar asociado con una mayor prevalencia de hemorroides.
Los autores explicaron que estar sentado durante mucho tiempo en el inodoro podría aumentar la presión sobre las venas del área, lo que favorecería la aparición de hemorroides. Esto se debe a que la postura en el inodoro hace que el suelo pélvico no tenga sostén, algo que no ocurre cuando, por ejemplo, la persona se encuentra sentada en un sillón o silla.
