La insólita relación que estableció un médico mediático entre el uso del celular y las hemorroides

Del total de 125 participantes adultos que completaron la encuesta, el 43% presentó hemorroides visualizadas en la colonoscopia, según los resultados de los análisis publicados en la revista PLoS One a principios de septiembre.

celular.jpg

Además, se indicó que el 37,3% de los usuarios de teléfonos inteligentes pasaron más de cinco minutos por visita en el baño. Solo un 7% de los encuestados no usaban su celular.

En este sentido, el uso del celular, mientras la persona estaba sentada en el inodoro se asoció con un aumento del 46 % en el riesgo de hemorroides

La actividad más común realizada en el baño fue leer noticias (54,3 %), seguida de redes sociales (44,4 %).

El estudio sugiere que el uso prolongado del celular mientras se va al baño podría estar asociado con una mayor prevalencia de hemorroides.

Los autores explicaron que estar sentado durante mucho tiempo en el inodoro podría aumentar la presión sobre las venas del área, lo que favorecería la aparición de hemorroides. Esto se debe a que la postura en el inodoro hace que el suelo pélvico no tenga sostén, algo que no ocurre cuando, por ejemplo, la persona se encuentra sentada en un sillón o silla.