Ola de calor extremo: más de 200 pacientes asistidos por el SAME en la Ciudad

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a más de 200 personas que se vieron afectadas por la fuerte ola de calor que azota a la Ciudad de Buenos Aires con temperaturas extremas. El último informe oficial detalla que en la jornada del 20 de diciembre se le brindó ayuda a 208 adultos, 11 menores y 41 de todos ellos necesitó del traslado a hospitales porteños.