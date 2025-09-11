La jueza Julieta Makintach fue imputada por coimas y abuso de autoridad

Los tres fiscales coincidieron en destacar que Makintach aceptó una propuesta comercial de Maria Lía Vidal Alemán, presentada por la jueza como una amiga de la infancia, "bajo la promesa de poder obtener beneficios económicos futuros directos", porque ese material se usaría para un documental sobre el juicio al equipo médico de Diego Maradona, que se iba a llamar "Justicia divina".

Así, Makintach y Vidal procuraron que Juan Manuel D'Emilio se ocupara de la producción del proyecto, mientras que la jueza debía "habilitar las locaciones del edificio público de Tribunales de San Isidro, facilitar la obtención de imágenes fílmicas desde el interior de la sala de audiencias donde transcurría el debate y asumir el rol de presidente del Tribunal del juicio para adquirir un mayor protagonismo".

Con esta imputación los fiscales requirieron que se lleve adelante el juicio político en su contra y su desafuero para avanzar en su indagatoria.