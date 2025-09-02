Gustavo Conti estalló contra Luis Ventura por sus afirmaciones sobre Silvina Luna: qué había dicho

"La noche que estuvo Silvina con Maradona estuve yo toda la noche. Silvina se fue conmigo. Esta cadena que está acá, se la regaló Maradona delante mío a Silvina, mientras estábamos todos bailando", describió mientras señalaba un cuadro del astro del fútbol. "Esa noche que terminó de día y cada uno se fue para su casa, porque Silvina se fue conmigo", continuó diciendo Conti en el video que publicó en su cuenta de Instagram.