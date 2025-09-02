Gustavo Conti estalló contra Luis Ventura por sus afirmaciones sobre Silvina Luna: qué había dicho
El actor hizo un fuerte descargo luego de que el periodista dijera que la fallecida modelo había tenido un romance con Diego Maradona.
En las últimas horas, Gustavo Conti estalló contra Luis Ventura luego de que el periodista asegurara que Silvina Luna había mantenido un romance con Diego Maradona.
Todo se desató en Secretos Verdaderos, cuando el periodista dio la información. "Ustedes saben que fue un gran amor de Diego Armando Maradona. Pasó lo que tenía que pasar. Es más, yo te digo que un reconocidísimo abogado le prestaba el departamento a Maradona para que se encontrara con Silvina cuando una cortina de humo se generó en torno de Nazarena Vélez", aseguró.
En medio de esta situación, Gustavo no dudó y usó sus redes sociales para hacer un contundente descargo. "Ayer en un programa de televisión salieron a decir que Silvina tuvo amores con Maradona. Está hablando de dos personas que están muertas, Silvina y Maradona. Nadie puede salir a desmentir esa mentira que acaba de decir".
"La noche que estuvo Silvina con Maradona estuve yo toda la noche. Silvina se fue conmigo. Esta cadena que está acá, se la regaló Maradona delante mío a Silvina, mientras estábamos todos bailando", describió mientras señalaba un cuadro del astro del fútbol. "Esa noche que terminó de día y cada uno se fue para su casa, porque Silvina se fue conmigo", continuó diciendo Conti en el video que publicó en su cuenta de Instagram.
"Dicen del romance de Maradona en la casa de un abogado, cualquier cosa, es todo mentira. Lo único que regaló fue la cadena esa que le mostré recién en la foto. Hablar de dos personas que están muertas es de forro. Dejen de mentir por un punto de rating", sentenció el marido de Ximena Capristo.
"A dos años de la muerte de Silvina, estaría bueno que la dejemos descansar en paz. Entonces, salir a hablar con versos, con mentiras y repetir como un forro...", agregó molesto Gustavo Conti.
