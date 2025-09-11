La policía porteña detuvo infraganti a un ladrón de autos con inhibidor en pleno Palermo

ladron de autos inhibidor

Robo de autos con inhibidores de señal en Palermo: detuvieron a un sospechoso de nacionalidad peruana

Un procedimiento de la Policía de la Ciudad derivó en la detención de un sospechoso de nacionalidad peruana acusado de intentar robar un auto con un inhibidor de señal en pleno barrio porteño de Palermo.

El hecho se conoció este martes, pero ocurrió el pasado 12 de agosto, alrededor de las 18:40 en la intersección de Güemes y Gurruchaga, cuando personal de la Comisaría Vecinal 14A acudió a raíz de un aviso que daba cuenta de un sospechoso retenido por personal de facción.

Al arribar al lugar, los policías constataron que un individuo había sido señalado por haber intentado ingresar a un vehículo utilizando un dispositivo electrónico.

De acuerdo con la denuncia, el acusado habría manipulado un aparato de tipo inhibidor para impedir el cierre de un Audi A3 estacionado en esa zona de Palermo, con la intención de sustraer pertenencias de su interior.

El damnificado señaló que en el interior del automóvil se encontraban dinero en efectivo y otros elementos de valor. Según lo consignado en el parte policial, el acusado habría alcanzado a tomar aproximadamente 3.000 pesos y objetos de escasa relevancia económica antes de ser descubierto.

El imputado resultó ser B.I.G., de nacionalidad peruana, 32 años, con domicilio en el barrio porteño de Constitución. Tras ser identificado, se le practicó un cacheo preventivo y, dentro de una mochila de su propiedad, los agentes hallaron un dispositivo similar a un intercomunicador que habría sido utilizado como inhibidor de señal para neutralizar el cierre centralizado del rodado.

Ante esto, los policías efectuaron la detención del sospechoso y aseguraron los elementos incautados.

Con la información reunida, se dio intervención a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°60, a cargo de Patricia Incardona, con secretaría única de Bettina Martino.

La fiscal dispuso la formación de actuaciones por el delito de “tentativa de hurto agravado”, además de ordenar la detención del acusado, la declaración de los policías intervinientes y la participación de la División Investigaciones Comunales en la causa en flagrancia, dado que el sospechoso fue interceptado en el mismo lugar del hecho, inmediatamente después de la maniobra denunciada.

Los investigadores trabajan sobre el dispositivo secuestrado para confirmar de manera pericial su funcionamiento como inhibidor de señal, un mecanismo utilizado para vulnerar sistemas de cierre electrónico y acceder a vehículos estacionados.