La Justicia condenó a un hombre por instigar al suicidio a una influencer de Tucumán

La Fiscalía había solicitado una pena de seis años de prisión, pero Siriani fijó la condena en cuatro años y seis meses, con el consumo problemático que padece el imputado como circunstancia atenuante.

Además, el fiscal Gallo solicitó que se prorrogue por cuatro meses la prisión de Zerda preventiva en el penal de Benjamín Paz, con el objetivo de evitar un posible riesgo de fuga y garantizar el cumplimiento de la condena hasta que la sentencia quede firme.

La muerte se transmitió en vivo por TikTok

Según se constató en la investigación, Diego Zerda ejerció violencia física y psicológica sobre Karla Robles desde el 2022 mediante frases como "estás loca, por eso te internaron, matate de una vez", además de amenazar a su familia si ella no volvía con él.

La Fiscalía sostuvo que esas conductas fueron sistemáticas y que el acusado convenció y persuadió intencionalmente a la joven para que se quitara la vida.

La noche del 24 de octubre de 2025, la joven de 27 años inició una transmisión en vivo por TikTok en la que relató situaciones de violencia y se despidió de sus seres queridos. Compartió el enlace con Zerda y otras personas, y expresó que estaba cansada y que lo hacía para proteger a su familia, antes de quitarse la vida en una habitación de su casa minutos después.

En ese momento, varias amigas intentaron comunicarse con ella y una de ellas llegó hasta la vivienda, donde pudo registrar capturas y mensajes que todavía figuraban en la conversación con su expareja, ahora condenado, que formateó su dispositivo para borrar pruebas.

"Estuvo en vivo en TikTok y no hizo nada para salvarla. No llamó a nadie, no pidió auxilio. Pero sí borró los mensajes", sostuvo el abogado querellante, Augusto Avellaneda, en declaraciones televisivas.

Poco después de la muerte de su exnovia, Diego Zerda envió un audio amenazante a Lucas Robles, uno de los hermanos de la víctima: "Tu hermana 10 veces se ha querido matar antes que esto, así que no vengas a querer echar la culpa acá. Y si vos la tocás a mi vieja, o a cualquiera de mi familia, yo te voy a descuartizar… Yo ya no estoy en mi casa, yo voy a andar en la sombra, te juro por Dios que no me van a encontrar".