Detienen al presunto instigador del sucidio de una influencer en Tucumán

También “le dijo que si no se quitaba la vida, iba a matar a su mamá, a su papá y a toda su familia”, sostuvo el letrado, advirtiendo que el hostigamiento constantemente “consiguió el objetivo” de generar el clima de terror que terminó en suicidio.

karla suicidio tucuman posteo hermano

Según pudo saberse, Karla había denunciado a su exnovio al menos en seis ocasiones en los últimos tres años, en todos los casos por violencia de género, pero el fiscal interviniente decidió archivarlas sin avanzar en una investigación que hubiera evitado el trágico desenlace.

Avellaneda había solicitado la detención de Zerda ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género N°1, argumentando que la vida de Karla corría un “riesgo latente”, pero la Justicia solo había dispuesto una restricción de acercamiento que el agresor violó.

“Si se hubiese detenido a ese tipo la primera vez que mi hija lo denunció, ella hoy estaría viva. Pero el fiscal (Augusto) Zapata archivaba todo. Él nunca estuvo detenido”, sentenció la madre de la joven, Mirta Jiménez.