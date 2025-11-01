Detienen al presunto instigador del sucidio de una influencer en Tucumán
Se trata de Diego Ricardo Zerda, el exnovio de la víctima, quien le dijo a Karla que "si no se quitaba la vida, iba a matar a su mamá, a su papá y a toda su familia”, denunció el abogado de la familia de la víctima.
El 24 de octubre pasado, la influencer tucumana Karla Robles, de 27 años, se quitó la vida: horas antes, había utilizado las redes sociales parar narrar el infierno que estaba sufriendo por el continuo acoso y amenazas que recibía de su exnovio.
“Prefiero matarme antes que él me mate a mí”, dijo la joven mediante un video de TikTok que se hizo viral. Poco después, Karla se suicidó: ya le resultaba insoportable vivir bajo el hostigamiento permanente de quien había sido pareja.
Ahora, Diego Ricardo Zerda, el ex de la víctima, fue detenido por la Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal (MPF) tras iniciarse una investigación que lo involucra en la trágica decisión que tomó la víctima.
En concreto, la Justicia intenta determinar si Zerda generó un contexto de terror que empujó a Karla a quitarse la vida, en el marco de un hecho que conmociona a la comunidad de la provincia de Tucumán.
Karla era una emprendedora y que soñaba con ser fonoaudióloga, y sus allegados aseguran que en los últimos meses vivió un calvario. Según el abogado Augusto Avellaneda, que representa a la familia de la joven influencer, el detenido “la obligó a eliminar una foto y la amenazó de muerte a ella y a su familia”.
También “le dijo que si no se quitaba la vida, iba a matar a su mamá, a su papá y a toda su familia”, sostuvo el letrado, advirtiendo que el hostigamiento constantemente “consiguió el objetivo” de generar el clima de terror que terminó en suicidio.
Según pudo saberse, Karla había denunciado a su exnovio al menos en seis ocasiones en los últimos tres años, en todos los casos por violencia de género, pero el fiscal interviniente decidió archivarlas sin avanzar en una investigación que hubiera evitado el trágico desenlace.
Avellaneda había solicitado la detención de Zerda ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género N°1, argumentando que la vida de Karla corría un “riesgo latente”, pero la Justicia solo había dispuesto una restricción de acercamiento que el agresor violó.
“Si se hubiese detenido a ese tipo la primera vez que mi hija lo denunció, ella hoy estaría viva. Pero el fiscal (Augusto) Zapata archivaba todo. Él nunca estuvo detenido”, sentenció la madre de la joven, Mirta Jiménez.
