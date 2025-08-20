La Justicia condenó a un rugbier por una brutal agresión: deberá pagar más de $110 millones

El episodio se registró en el bar “El Copetín”, en la zona de diagonal 74 y 59, que cerró en 2019. Ivo recordó que fue golpeado tanto dentro como fuera del local por dos jugadores de un club de Gonnet. “Cuando pensé que había terminado, otro me pegó una piña y caí al piso mareado”, relató. Desde entonces, además de los dolores físicos, carga con síntomas de estrés postraumático y limitaciones en su vida diaria.