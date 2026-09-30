La Justicia falló a favor de una mujer que sufrió una estafa virtual y dispuso la devolución de todo su dinero

El magistrado fue categórico en su dictamen y ordenó que la entidad financiera deberá transferir los más de 16,5 millones de pesos a la cuenta de la denunciante en un plazo perentorio de 48 horas desde su notificación. La medida se dictó bajo estricto apercibimiento para el banco en caso de no concretar la devolución en el tiempo estipulado. Durante la audiencia, todas las partes, incluida la defensora oficial, adhirieron a la restitución del patrimonio.