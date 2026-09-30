La Justicia falló a favor de una mujer que sufrió una estafa virtual y dispuso la devolución de todo su dinero
Un fallo inédito de la Justicia en San Juan ordenó a un banco restituir los fondos a la víctima de una estafa virtual en un plazo máximo de 48 horas.
En una resolución que marca un gran precedente en la provincia de San Juan, la Justicia dictó una orden de reversión de fondos. Así, le permitirá a una ciudadana recuperar la totalidad del dinero que había perdido recientemente tras caer en una elaborada estafa de tipo virtual.
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Cómo rastreó la Justicia el dinero de la estafa
La cifra exacta recuperada asciende a $16.526.251,74. El fallo fue dictado por el juez Diego Manuel Sanz, quien dispuso la restitución a favor de la denunciante de apellido Balmaceda, quien recibirá los millones en carácter de depositaria judicial.
De acuerdo a la investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal, el dinero sustraído a la víctima había sido velozmente rastreado y preventivamente congelado en cinco cuentas bancarias. Dichas cuentas receptoras figuraban a nombre de cinco presuntos involucrados en la maniobra ilícita.
El magistrado fue categórico en su dictamen y ordenó que la entidad financiera deberá transferir los más de 16,5 millones de pesos a la cuenta de la denunciante en un plazo perentorio de 48 horas desde su notificación. La medida se dictó bajo estricto apercibimiento para el banco en caso de no concretar la devolución en el tiempo estipulado. Durante la audiencia, todas las partes, incluida la defensora oficial, adhirieron a la restitución del patrimonio.
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