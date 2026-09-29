El pedido de perdón de un asesino que dividió a la familia de la víctima

De acuerdo a registros de cámaras de seguridad, el atacante regresó al lugar una hora después para verificar si había baleado a la persona correcta; fue de esa manera como se constató que se había equivocado de blanco.

Por esa razón el caso se encuadró bajo la figura técnica de “aberratio ictus” (error en el golpe), lo que significa que, aunque el autor erró el blanco hacia el cual dirigía su agresión, la ley penal le atribuye igualmente la responsabilidad por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego, resultando en la pena acordada de 12 años de prisión efectiva.

La reacción de los hermanos de la víctima

Ante el pedido de Schmidt, fueron distintas las reacciones de los familiares de la víctima. Por un lado, Elián Prim, hermano del mecánico, tomó la palabra en plena audiencia y le respondió de manera directa: “Yo te perdono, pero este tiempo aprovéchalo y dale un buen ejemplo a tu hijo, que es chiquito, que no siga tu mismo camino”.

Más tarde, su hermana Soraya Prim expresó su dolor ante medios locales dijo “me cuesta perdonar a un asesino”, tras lo cual señaló que la jornada judicial que le tocó vivir fue “triste” y “durísima” para toda la familia y allegados.

Soraya Prim, hermana de la víctima de Trelew.

“Nosotros somos una familia con valores muy sanos. Los valores que nos inculcaron nuestros padres son muy sanos, no tenemos maldad, no tenemos nada, solo tenemos dolor”, explicó, subrayando que “a mí me cuesta perdonar a un asesino que merece perpetua o, si existiera, la pena de muerte”.