El pedido de perdón de un asesino que dividió a la familia de la víctima
Durante la audiencia del juicio abreviado, Alexis Maximiliano Schmidt pidió perdón por el homicidio de un mecánico, y los hermanos de la víctima reaccionaron.
“Les pido perdón, de todo corazón, nunca fue mi intención hacer lo que hice, nunca tuve nada en contra de ustedes ni quise tenerlo. Les pido perdón, sé que lo que hice es irreparable, les pido perdón, espero alguna vez me puedan perdonar…”
Esas fueron las palabras de Alexis Maximiliano Schmidt ante el juez Marcos Nápoli de la Cámara Penal de Trelew, y la familia de su víctima, Jonathan Prim, que estaba presente en la audiencia ante su expreso pedido.
El 8 de septiembre de 2025, en el barrio Los Pensamientos de la ciudad chubutense de Trelew, Schmidt asesinó a Prim de un disparo cuando su víctima trabajaba en el taller mecánico de su propiedad, junto a su hijo.
Luego de declararse culpable, aceptó cumplir una pena de 12 años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado que se tramitó en la mencionada Cámara Penal, y durante la audiencia que se llevó a cabo el lunes último, pidió dirigirse a la familia de la víctima y expresó su esperanza de ser perdonado.
Según consta en el expediente judicial, el 8 de septiembre de 2025 Schmidt llegó en moto hasta la intersección de las calles Gales y Gualjaina, se bajó y disparó directamente hacia el patio de la casa donde el mecánico Jonatan Prim arreglaba una camioneta, siendo herido mortalmente.
De acuerdo a registros de cámaras de seguridad, el atacante regresó al lugar una hora después para verificar si había baleado a la persona correcta; fue de esa manera como se constató que se había equivocado de blanco.
Por esa razón el caso se encuadró bajo la figura técnica de “aberratio ictus” (error en el golpe), lo que significa que, aunque el autor erró el blanco hacia el cual dirigía su agresión, la ley penal le atribuye igualmente la responsabilidad por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego, resultando en la pena acordada de 12 años de prisión efectiva.
La reacción de los hermanos de la víctima
Ante el pedido de Schmidt, fueron distintas las reacciones de los familiares de la víctima. Por un lado, Elián Prim, hermano del mecánico, tomó la palabra en plena audiencia y le respondió de manera directa: “Yo te perdono, pero este tiempo aprovéchalo y dale un buen ejemplo a tu hijo, que es chiquito, que no siga tu mismo camino”.
Más tarde, su hermana Soraya Prim expresó su dolor ante medios locales dijo “me cuesta perdonar a un asesino”, tras lo cual señaló que la jornada judicial que le tocó vivir fue “triste” y “durísima” para toda la familia y allegados.
“Nosotros somos una familia con valores muy sanos. Los valores que nos inculcaron nuestros padres son muy sanos, no tenemos maldad, no tenemos nada, solo tenemos dolor”, explicó, subrayando que “a mí me cuesta perdonar a un asesino que merece perpetua o, si existiera, la pena de muerte”.
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