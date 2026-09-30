La familia de L-Gante recuperó la casa que había sido usurpada

Además, aseguró que luego del operativo la propiedad ya cuenta con seguridad para evitar que vuelva a producirse una situación similar.

Por su parte, Vero, la propietaria de la vivienda, explicó que antes de llegar al desalojo tuvieron que atravesar dos instancias de mediación con la familia que ocupaba el lugar.

“En la primera no se presentaron, le cortaron a la fiscal y en la segunda yo me presenté con abogado”, relató.

Según contó Vero, durante la segunda instancia de mediación las personas que se encontraban en el inmueble reconocieron que estaban ocupándolo de manera ilegal, aunque explicaron cuál era su situación.

“Ellos dijeron que eran conscientes de que estaban usurpando, pero que estaban en situación de calle y que se iban a ir cuando consiguieran algo”, aseguró.

La propietaria también contó que antes de recurrir a otras instancias intentaron resolver el conflicto de manera directa.

“Les pedimos de buena manera que se fueran, pero no había forma”, concluyó.