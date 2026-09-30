La familia de L-Gante recuperó la casa que había sido usurpada
La Justicia ordenó el desalojo de la vivienda ubicada en General Rodríguez, que pertenece a la tía y abuela del artista.
La Justicia ordenó el desalojo de la familia que había ocupado una vivienda vinculada a la familia de L-Gante el pasado 15 de septiembre. La propiedad está ubicada en General Rodríguez y pertenece a la tía y abuela del artista.
El conflicto comenzó semanas atrás, cuando varias personas ingresaron al inmueble y comenzaron a permanecer allí. En ese momento también se difundieron imágenes del ingreso a la propiedad, en las que se podía ver a varios integrantes de la familia, entre ellos menores de edad.
La situación escaló posteriormente cuando la pareja que permanecía en la vivienda denunció al cantante y a personas de su entorno por presuntas amenazas para que abandonaran el lugar.
Cómo fue el desalojo de la propiedad de la familia de L-Gante
Claudia, la mamá de L-Gante, habló con Vero Lozano y contó cómo atravesó el momento en el que finalmente se concretó el desalojo.
“Por suerte fue todo muy rápido, no tuvimos que esperar”, expresó al referirse a la ocupación de la vivienda.
Además, aseguró que luego del operativo la propiedad ya cuenta con seguridad para evitar que vuelva a producirse una situación similar.
Por su parte, Vero, la propietaria de la vivienda, explicó que antes de llegar al desalojo tuvieron que atravesar dos instancias de mediación con la familia que ocupaba el lugar.
“En la primera no se presentaron, le cortaron a la fiscal y en la segunda yo me presenté con abogado”, relató.
Según contó Vero, durante la segunda instancia de mediación las personas que se encontraban en el inmueble reconocieron que estaban ocupándolo de manera ilegal, aunque explicaron cuál era su situación.
“Ellos dijeron que eran conscientes de que estaban usurpando, pero que estaban en situación de calle y que se iban a ir cuando consiguieran algo”, aseguró.
La propietaria también contó que antes de recurrir a otras instancias intentaron resolver el conflicto de manera directa.
“Les pedimos de buena manera que se fueran, pero no había forma”, concluyó.
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