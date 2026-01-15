La Luna de Sangre cubrirá el cielo argentino: cómo, desde dónde y cuándo verla
Por sus características y duración, aseguran que será uno de los eventos más impactantes de este 2026 y no se repetirá en los próximos dos años.
Entre la noche del 2 y la madrugada del 4 de marzo de 2026, el cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más impactantes de la década: la Luna de Sangre 2026, un eclipse lunar total que será visible desde gran parte del continente americano.
En este suceso astronómico, la Luna llena se teñirá de un intenso color rojo-anaranjado mientras pasa completamente por la sombra de la Tierra, produciendo uno de los espectáculos celestes más impresionantes que se pueden observar sin necesidad de protección visual especial.
La fase de totalidad, es decir, cuando la Luna está completamente dentro de la sombra de la Tierra y adquiere ese tono rojo profundo, durará aproximadamente 80–82 minutos según estimaciones astronómicas. Sí, de manera impactante, se podrá disfrutar de alrededor de una hora y cuarto de espectáculo rojo en el cielo nocturno.
Sin embargo, en este punto es importante aclarar que la duración exacta de la totalidad puede variar ligeramente dependiendo de la fuente consultada. En algunos estudios oficiales, por ejemplo, hablan de unos 58 minutos efectivos de totalidad en algunos lugares del mundo, siendo la duración completa del eclipse (incluyendo fases parciales) de más de cinco horas.
En aquellos lugares en los que no podrá ser visto de manera directa, será posible seguirlo en vivo y en directo, en transmisiones minuto a minuto a través de internet.
¿Qué es un eclipse lunar total?
Los eclipses lunares solo pueden ocurrir cuando la Luna está llena. Y se dan, además, si se encuentra justo pasando a través de una porción de sombra de nuestro planeta.
En detalle, como explica la NASA, un eclipse lunar es un fenómeno astronómico que se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera tal que la Luna atraviesa la sombra de la Tierra.
Durante un eclipse lunar total, la Luna se desplaza hacia la parte interna de la sombra terrestre, o umbra. Parte de la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre alcanza la superficie lunar, iluminándola tenuemente, aclara la agencia espacial. Por esto, toma una tonalidad rojiza.
Y un dato más: cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera terrestre durante el eclipse, más rojo se verá nuestro satélite natural.
¿Qué es la Luna Roja o Luna de Sangre?
La Luna de Sangre o Luna Roja ocurre durante un eclipse lunar total, como dijimos, cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna.
Sucede que la luz solar que pasa por la atmósfera terrestre se filtra: las longitudes de onda azules y violetas se dispersan, mientras que las rojas -de mayor longitud de onda- atraviesan la atmósfera y alcanzan la superficie lunar, dándole ese tono rojizo tan característico. Este efecto es similar al color rojo que adoptan los atardeceres y amaneceres.
