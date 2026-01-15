La Luna de Sangre cubrirá el cielo argentino: cómo, desde dónde y cuándo verla

Luna roja

¿Qué es un eclipse lunar total?

Los eclipses lunares solo pueden ocurrir cuando la Luna está llena. Y se dan, además, si se encuentra justo pasando a través de una porción de sombra de nuestro planeta.

En detalle, como explica la NASA, un eclipse lunar es un fenómeno astronómico que se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera tal que la Luna atraviesa la sombra de la Tierra.

Durante un eclipse lunar total, la Luna se desplaza hacia la parte interna de la sombra terrestre, o umbra. Parte de la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre alcanza la superficie lunar, iluminándola tenuemente, aclara la agencia espacial. Por esto, toma una tonalidad rojiza.

Y un dato más: cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera terrestre durante el eclipse, más rojo se verá nuestro satélite natural.

¿Qué es la Luna Roja o Luna de Sangre?

La Luna de Sangre o Luna Roja ocurre durante un eclipse lunar total, como dijimos, cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna.

Sucede que la luz solar que pasa por la atmósfera terrestre se filtra: las longitudes de onda azules y violetas se dispersan, mientras que las rojas -de mayor longitud de onda- atraviesan la atmósfera y alcanzan la superficie lunar, dándole ese tono rojizo tan característico. Este efecto es similar al color rojo que adoptan los atardeceres y amaneceres.