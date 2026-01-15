Retiro colmado: gran recambio turístico con el arranque de la segunda quincena de enero

Entre los testimonios, destacó una mujer que eligió como destino viajar a Tres Arroyos, donde la esperan familiares y unos días de descanso en las playas de Claromecó. "Me voy 15 días", contó. Tres amigas viajan hacia una casa cerca de Ostende, donde se sumarán hijos de amigos y otros conocidos: serán alrededor de nueve personas. "El plan es una mezcla: playa y boliche", comentaron.