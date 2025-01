La madre del tercer bebé fallecido en Córdoba apuntó contra la enfermera: "La recuerdo muy bien"

Guardia recordó el rostro de Agüero, aunque no pudo identificarla por su nombre. "No recuerdo nombres, pero sí recuerdo muy bien los rostros, y el de ella me lo acuerdo perfectamente", expresó, relatando cómo vio a la enfermera en varias ocasiones dentro de las salas de preparto, parto y recuperación. Aseguró que, aunque no intercambiaron palabras, sí vio a la acusada en esos momentos.