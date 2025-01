Muerte de bebés en Córdoba: una madre acusó a la enfermera Brenda Agüero

"Vi una foto de una enfermera. Quería saber quién era la persona de la que hablaban. Cuando la vi en la foto, vi que fue ella quien se llevó a mi bebé", expuso la madre de Angeline.

Brenda Agüero enfermera bebes cordoba Brenda Agüero durante el juicio en Córdoba

El informe de la autopsia reveló que la beba falleció el 6 de junio de 2022 por “exceso de potasio”. El caso fue el primero en llegar a la Justicia.

Yoselín contó que aquel día, minutos después de que diera a luz, Agüero se llevó a Angeline de la sala de parto y que a los 15 minutos le informaron que su beba había sufrido un paro cardiorrespiratorio: "Nos dijeron que era inexplicable".

"Mi bebé fue envenenada con potasio. Le habían puesto una alta dosis de potasio. No merecía morir, no merecía morir así", expresó la mujer entre lágrimas.

De esos momentos, recuerda que Agüero la miraba “raro y de reojo”. "Era una mirada fría, muy rara. Cuando le da el bebé a mi pareja, nos miraba muy raro. No sé si con lástima o cómo. Nos miraba de reojo. Es la persona que se llevó el bebé", contó Yoselín.

Yoselín indicó además que Agüero no le informó a dónde llevaba a la beba luego de sacársela de los brazos: “Solo se la llevó. Se la lleva a mi bebé y a los cinco minutos regresa, pero sin mi hija".

"A nosotros nos hicieron creer que nada pasaba, cuando estaban pasando tantas cosas. Es un dolor grande. Vivimos ahora con ese dolor de por vida”, manifestó.

“Lo único que me dejaron fue una foto de mi bebé pero muerta. La tomó mi hermana, no quería que la tomara pero ella me dijo que el día que quisiera verla me la mostraría. No pasaron ni dos meses que me entero que mi bebé fue asesinada. Ahí me la mostró. Fue un dolor tan grande. Fue horrible. Es por eso que lloro ahora”, contó.

Y continuó: “Es muy difícil para nosotros lidiar con todo esto, solo pido que se haga justicia, por mi bebé inocente. No merecía morir de esta manera, que fuera asesinada. Nos mintieron en medio de este dolor, que no sabían lo que había pasado. Destrozados nos fuimos a casa”.

Por último, antes de finalizar su testimonio, expresó: “Yo sólo pido justicia. Por la muerte de mi bebé que se haga justicia. Hoy conté mi verdad por todos los bebés asesinados. Los mataron de forma cruel, bebés inocentes, no merecían morir".