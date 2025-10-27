Chaco: comenzó el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Entre los querellantes se destacan Sergio Gustavo Briend, en representación de la madre de Cecilia; y Sonia Valenzuela y Juan Ignacio Díaz, representando a la Subsecretaría de Género y Diversidad.

Los abogados particulares son: Gabriela Judith Tomljenovic, Ricardo Ariel Osuna, Armando Nicolás Boniardi Cabra, Mónica Alejandra Sánchez, Sofía Elena Puente, y la Defensora Oficial Nº12, María Celeste Ojeda.

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: desaparición e investigación

El 2 de junio de 2023, Cecilia se dirigió a la vivienda de sus suegros para encontrarse con su esposo. Una cámara registró su ingreso, pero nunca su salida; esa fue la última vez que se la vio con vida.

Los investigadores creen que la joven fue asesinada dentro de la casa, trasladada a la chanchería familiar, quemada y luego dispersados sus restos en distintas zonas del barrio Emerenciano. Durante la pesquisa se hallaron elementos de importancia, como su anillo de compromiso, un dije, fotos y 16 piezas dentarias que confirmaron pertenecer a Cecilia.

Emerenciano Sena Marcela Acuña Novedades en la causa Cecilia Strzyzowski

Otro dato clave es el acta de divorcio que apareció firmada cuatro días después del matrimonio, la cual tras las pericias se determinó que era falsa. Según la investigación, Marcelo Acuña no aceptaba la relación de su hijo con Cecilia, lo que podría haber motivado la planificación del crimen.

Este caso provocó una ruptura política sin precedentes en Chaco, debido a que Emerenciano y su esposa Marcela eran líderes piqueteros reconocidos y vinculados al entonces gobernador Jorge Capitanich.