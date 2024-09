La manera en la que se debe quitar el sarro del termo y evitar que se oxide

Para mantener desinfectado tu termo tenes que seguir estos consejos al paso de la letra:

Sabías que si no limpias tu termo el sarro lo puede romper? si, te lo oxida y lo hace más propenso a perder la cámara de aire con los golpes vamos a limpiarlo lo desarmamos en la mayor cantidad de partes que se pueda llenamos la mitad del termo con vinagre y la otra mitad con agua hirviendo (cuidado no lo golpees mientras ) repetimos mitad agua y mitad vinagre para meter las partes del tapón dejamos reposar 24 hs o más, lo que quieras pero mínimo 24 hs vaciamos y enjuagamos bien enjuaga bien, pero bien bien listo, disfruta tu termo como nuevo y cuidado Repetilo cada vez que veas que se va acumulando sarro adentro así te dura muchos años este compañero de acero