La mano derecha de Luis Caputo decretó feriado cambiario antes del paro nacional y habrá dos días sin bancos
El Banco Central confirmó un nuevo feriado cambiario. Sumado a la inminente medida de fuerza gremial, los usuarios enfrentarán dos días sin bancos.
El Banco Central, liderado por un hombre de confianza de Luis Caputo, confirmó el cronograma oficial que incluye un inminente feriado cambiario para la semana que viene. Esta inactividad financiera se pegará a un sorpresivo paro nacional, generando dos días consecutivos sin atención bancaria en medio de mucha tensión económica.
Qué operaciones se podrán hacer durante el feriado cambiario
Según la comunicación oficial vigente, el próximo viernes 1 de mayo no habrá atención presencial en las entidades financieras de todo el territorio nacional debido a la celebración del Día del Trabajador. Sin embargo, a pesar del cierre total de sucursales, los usuarios tendrán la posibilidad de seguir operando normalmente mediante los canales digitales.
Las transferencias, pagos de servicios y consultas podrán realizarse a través de plataformas de homebanking, el uso de billeteras electrónicas y la red de cajeros automáticos, que funcionarán para extracciones y gestiones esenciales durante la inactividad del paro bancario.
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La encrucijada por el dólar y la presión en el Banco Central
Mientras se acomoda la difícil agenda de mayo, el equipo económico enfrenta un desafío urgente respecto al nivel actual del tipo de cambio. Los últimos informes del mercado indican que el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) experimentó una veloz apreciación, ubicando al dólar oficial en niveles prácticamente idénticos a los de noviembre de 2023 y evaporando todo el colchón cambiario inicial.
Frente a la inminente liquidación de la cosecha gruesa del campo y una histórica oferta de divisas, el Gobierno se encuentra ante una gran decisión. El Banco Central deberá elegir si permite una baja adicional del tipo de cambio para consolidar definitivamente su victoria sobre la inflación, o si interviene comprando reservas masivamente para ponerle un piso al billete y frenar la pérdida de competitividad externa.
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