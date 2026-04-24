La mano derecha de Luis Caputo decretó feriado cambiario antes del paro nacional y habrá dos días sin bancos

Frente a la inminente liquidación de la cosecha gruesa del campo y una histórica oferta de divisas, el Gobierno se encuentra ante una gran decisión. El Banco Central deberá elegir si permite una baja adicional del tipo de cambio para consolidar definitivamente su victoria sobre la inflación, o si interviene comprando reservas masivamente para ponerle un piso al billete y frenar la pérdida de competitividad externa.