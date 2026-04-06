La misión Artemis II de la NASA sobrevuela la Luna: a qué hora y cómo verlo en vivo
La tripulación de la cápsula Orión batirá el récord de distancia establecido por el Apolo 13, alcanzando el punto más alejado de la Tierra jamás visitado por seres humanos.
La misión Artemis II de la NASA llegará este lunes a uno de los momentos más esperados con el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna. La nave Orion batirá un nuevo récord y superará la distancia de 400.171 kilómetros establecido por el Apolo 13, convirtiéndose así en el viaje espacial más lejano realizado por seres humanos hasta la fecha.
La nave despegó el 1 de abril a desde el Centro Espacial Kennedy, con cuatro tripulantes a bordo: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Después de 50 años, este lunes se realizará el primer acercamiento del ser humano a la Luna mostrando su cara oculta.
Durante el sexto día de vuelo, la nave Orión entró en la esfera de influencia gravitacional de la Luna, un momento clave en el que la gravedad lunar pasa a dominar la trayectoria de la nave, según confirmó la NASA. A partir de ese punto, la cápsula continuó su aproximación hacia la cara oculta del satélite.
“Estamos seguros de que estamos cayendo hacia la Luna", pronunció Christina Koch en un reciente video compartido por la NASA.
Se espera que este lunes la misión supere el récord de 400.171 kilómetros distancia de un vuelo espacial tripulado por humanos que había alcanzado el Apolo 13 en 1970.
Artemis II de la NASA sobrevuela la Luna: a qué hora
El sobrevuelo lunar se prolongará durante aproximadamente seis horas y la cobertura en vivo comenzará alrededor de las 14 para registrar los momentos claves que se desarrollen durante la misión.
Según detallaron desde la NASA, la ventana principal del sobrevuelo se abrirá cerca de las 15.45 y el punto de mayor acercamiento está previsto alrededor de las 20, cuando la cápsula Orión se encuentre a unos 6.500 kilómetros sobre la superficie de la cara oculta de la Luna, que no es visible desde nuestro planeta.
Sin embargo, el evento contará con uno de los momentos de mayor de tensión: durante 40 minutos, la misión Artemis II de la NASA perderá por completo el contacto con la Tierra. Esto se debe a que la Luna se interpondrá entre la nave Orion y las antenas de la Red de Espacio Profundo (DSN) de la agencia espacial estadounidense, impidiendo la comunicación.
Desde la NASA llevaron tranquilidad al indicar que esta situación ya está prevista y forma parte de la operación habitual en una misión lunar.
Cómo será el regreso de Artemis II
Tras sobrevolar la cara oculta de la Luna, la nave Orión restablecerá su comunicación con Houston para luego continuar su trayectoria de regreso a la Tierra.
La maniobra que realizará Artemis II se conoce como “retorno libre”, es decir que aprovecharán la gravedad de la Tierra y la Luna para reducir el uso de combustible. Algo similar realizó el Apolo 13.
El viaje de retorno durará aproximadamente cuatro días, con un amerizaje previsto en el océano Pacífico frente a la costa de San Diego.
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