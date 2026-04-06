La misión Artemis II de la NASA sobrevuela la Luna: a qué hora y cómo verlo en vivo

Artemis II de la NASA sobrevuela la Luna: a qué hora

El sobrevuelo lunar se prolongará durante aproximadamente seis horas y la cobertura en vivo comenzará alrededor de las 14 para registrar los momentos claves que se desarrollen durante la misión.

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Según detallaron desde la NASA, la ventana principal del sobrevuelo se abrirá cerca de las 15.45 y el punto de mayor acercamiento está previsto alrededor de las 20, cuando la cápsula Orión se encuentre a unos 6.500 kilómetros sobre la superficie de la cara oculta de la Luna, que no es visible desde nuestro planeta.

Sin embargo, el evento contará con uno de los momentos de mayor de tensión: durante 40 minutos, la misión Artemis II de la NASA perderá por completo el contacto con la Tierra. Esto se debe a que la Luna se interpondrá entre la nave Orion y las antenas de la Red de Espacio Profundo (DSN) de la agencia espacial estadounidense, impidiendo la comunicación.

Desde la NASA llevaron tranquilidad al indicar que esta situación ya está prevista y forma parte de la operación habitual en una misión lunar.

Cómo será el regreso de Artemis II

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Tras sobrevolar la cara oculta de la Luna, la nave Orión restablecerá su comunicación con Houston para luego continuar su trayectoria de regreso a la Tierra.

La maniobra que realizará Artemis II se conoce como “retorno libre”, es decir que aprovecharán la gravedad de la Tierra y la Luna para reducir el uso de combustible. Algo similar realizó el Apolo 13.

El viaje de retorno durará aproximadamente cuatro días, con un amerizaje previsto en el océano Pacífico frente a la costa de San Diego.