Qué sucederá con el feriado del 22 de mayo: los detalles
El calendario de feriados continúa generando expectativa y uno de los descansos que más llamó la atención en las últimas semanas es el que ocurrirá el próximo 22 de mayo.
Aunque no se trata de un feriado nacional, la medida permitirá que miles de personas disfruten de un fin de semana largo justo antes del feriado del 25 de Mayo. La fecha ya fue oficializada y alcanza a trabajadores, estudiantes y empleados públicos de un distrito bonaerense.
Además, muchas personas comenzaron a organizar escapadas y reuniones familiares aprovechando los días de descanso consecutivos.
El feriado del 22 de mayo que sorprende a todos
El próximo viernes 22 de mayo habrá feriado local en el partido bonaerense de Brandsen. La jornada se celebra en honor a Santa Rita de Casia, patrona del distrito.
Durante esa fecha suelen realizarse distintas actividades religiosas, culturales y comunitarias, entre ellas procesiones, ferias y actos oficiales que reúnen a vecinos y visitantes.
El asueto alcanza a empleados municipales, organismos públicos, instituciones educativas y gran parte de los trabajadores que desarrollan tareas dentro del distrito.
Al tratarse de un feriado local, no impacta en todo el país, sino únicamente en la zona de Brandsen y alrededores.
La fecha toma aún más relevancia porque queda muy cerca del feriado nacional del 25 de Mayo, correspondiente al Día de la Revolución de Mayo.
De esta manera, muchas personas podrán disfrutar de varios días consecutivos de descanso dependiendo de su situación laboral y acuerdos con empleadores.
Calendario de feriados 2026
Estos son algunos de los principales feriados nacionales que quedan durante 2026:
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
El calendario 2026 incluye además distintos feriados trasladables y jornadas no laborables locales, determinadas por aniversarios fundacionales y festividades patronales en diferentes provincias y municipios del país.
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