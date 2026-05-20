Qué sucederá con el feriado del 22 de mayo: los detalles

Al tratarse de un feriado local, no impacta en todo el país, sino únicamente en la zona de Brandsen y alrededores.

La fecha toma aún más relevancia porque queda muy cerca del feriado nacional del 25 de Mayo, correspondiente al Día de la Revolución de Mayo.

De esta manera, muchas personas podrán disfrutar de varios días consecutivos de descanso dependiendo de su situación laboral y acuerdos con empleadores.

Calendario de feriados 2026

Estos son algunos de los principales feriados nacionales que quedan durante 2026:

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

El calendario 2026 incluye además distintos feriados trasladables y jornadas no laborables locales, determinadas por aniversarios fundacionales y festividades patronales en diferentes provincias y municipios del país.