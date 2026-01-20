La NASA descubrió un océano en el espacio: los detalles del hallazgo

En ese sentido, misiones como Europa Clipper, de la NASA, y JUICE, de la Agencia Espacial Europea, serán clave para profundizar el estudio de las lunas heladas de Júpiter. Si el océano de Calisto se confirma, se trataría de uno de los avances más importantes en la búsqueda de vida fuera de la Tierra, marcando un antes y un después en la exploración espacial.