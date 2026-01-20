La NASA descubrió un océano en el espacio: los detalles del hallazgo
Un reciente estudio reveló fuertes indicios de la existencia de un océano subterráneo fuera de la Tierra, dentro de nuestro propio Sistema Solar.
Según los investigadores, este océano no se encuentra en nuestro planeta, sino en una de las lunas de Júpiter, el quinto planeta del sistema solar. Se trata de Calisto, uno de sus satélites naturales, que desde hace años es objeto de análisis por parte de la comunidad científica.
La presencia de agua en estado líquido es considerada uno de los principales factores para la habitabilidad, y por eso este hallazgo generó un fuerte impacto en el ámbito científico. De confirmarse, significaría que existen entornos fuera de la Tierra con condiciones potencialmente aptas para albergar vida.
El nuevo descubrimiento de la NASA
El estudio fue liderado por un equipo de investigadores encabezado por Corey J. Cochrane, quienes reanalizaron datos históricos de la misión Galileo, recolectados durante la década de 1990. Estas mediciones incluían registros del campo magnético obtenidos durante varios sobrevuelos de la nave sobre Calisto.
Al analizar esos datos, los científicos detectaron una señal de inducción magnética que no podía explicarse únicamente por la ionosfera de la luna. Esta señal sugería la presencia de una capa conductora bajo la superficie, compatible con un océano salado subterráneo.
Tras un análisis exhaustivo, los investigadores concluyeron que este cuerpo de agua podría extenderse por decenas de kilómetros, cubierto por una gruesa capa de hielo de espesor variable. Aunque los resultados son prometedores, los especialistas aclararon que aún se necesitan nuevas misiones y mediciones directas para confirmar definitivamente su existencia.
En ese sentido, misiones como Europa Clipper, de la NASA, y JUICE, de la Agencia Espacial Europea, serán clave para profundizar el estudio de las lunas heladas de Júpiter. Si el océano de Calisto se confirma, se trataría de uno de los avances más importantes en la búsqueda de vida fuera de la Tierra, marcando un antes y un después en la exploración espacial.
