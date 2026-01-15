La NASA detalló de qué se trata el mensaje que recibió la Tierra desde la Galaxia
La NASA logró un avance histórico en las comunicaciones espaciales al recibir un mensaje proveniente de una nave ubicada a 290 millones de millas de la Tierra.
Este logro se dio en el marco de una misión que busca probar nuevas formas de comunicación en el espacio profundo, capaces de transmitir enormes volúmenes de información a velocidades impensadas hasta ahora. Según explicó la agencia espacial estadounidense, esta tecnología será clave para futuras misiones interplanetarias.
En lugar de utilizar ondas de radio, el experimento se basó en el uso de láseres infrarrojos, una alternativa mucho más eficiente que permite enviar datos con una rapidez hasta 100 veces superior a los métodos convencionales.
Un rayo láser que viaja millones de kilómetros con precisión milimétrica
El sistema funciona mediante el envío de señales láser desde la Tierra hacia una nave espacial en movimiento, y viceversa. La información se codifica en luz infrarroja cercana, cuya frecuencia es considerablemente mayor que la de las ondas de radio, lo que permite transmitir una mayor cantidad de datos en cada envío.
El desafío técnico es enorme: el láser debe apuntar con exactitud extrema a una nave que se desplaza a miles de kilómetros por hora y que se encuentra a distancias equivalentes a varias veces la separación entre la Tierra y el Sol.
Para lograrlo, la NASA utilizó el histórico telescopio Hale, ubicado en el Observatorio Palomar, como receptor de la señal, mientras que desde las instalaciones de Table Mountain se enviaron los pulsos láser con una potencia de 7 kilovatios.
Durante las primeras pruebas, cuando la nave se encontraba a unos 33 millones de millas, se alcanzó una velocidad de transmisión de 267 megabits por segundo, comparable a una conexión doméstica de internet. Más adelante, a una distancia de 240 millones de millas, el sistema logró mantener una tasa sostenida de 6,25 megabits por segundo, un resultado sin precedentes para el espacio profundo.
En total, se transmitieron cerca de 11 terabits de información, incluyendo videos en ultra alta definición, datos de ingeniería y contenidos digitales de prueba.
El futuro de la exploración humana en Marte depende de esta tecnología
Este avance no solo representa un récord tecnológico, sino que resulta fundamental para las futuras misiones tripuladas a Marte y más allá. La exploración humana del espacio profundo requerirá el envío constante de grandes volúmenes de información, como imágenes de alta resolución, datos científicos complejos y transmisiones de video en tiempo casi real.
La comunicación mediante láser permitirá que astronautas y equipos en la Tierra se mantengan conectados de forma más fluida y confiable, incluso cuando la distancia entre ambos planetas alcance su punto máximo, cercano a las 290 millones de millas.
La NASA continuará evaluando este sistema a lo largo de la misión, con el objetivo de confirmar su funcionamiento sostenido en el tiempo. Según indicaron desde la agencia, este desarrollo marca el inicio de una nueva era en las comunicaciones espaciales, que podría transformar por completo la manera en que la humanidad explora el sistema solar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario