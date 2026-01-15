La NASA detalló de qué se trata el mensaje que recibió la Tierra desde la Galaxia

Durante las primeras pruebas, cuando la nave se encontraba a unos 33 millones de millas, se alcanzó una velocidad de transmisión de 267 megabits por segundo, comparable a una conexión doméstica de internet. Más adelante, a una distancia de 240 millones de millas, el sistema logró mantener una tasa sostenida de 6,25 megabits por segundo, un resultado sin precedentes para el espacio profundo.

En total, se transmitieron cerca de 11 terabits de información, incluyendo videos en ultra alta definición, datos de ingeniería y contenidos digitales de prueba.

El futuro de la exploración humana en Marte depende de esta tecnología

Este avance no solo representa un récord tecnológico, sino que resulta fundamental para las futuras misiones tripuladas a Marte y más allá. La exploración humana del espacio profundo requerirá el envío constante de grandes volúmenes de información, como imágenes de alta resolución, datos científicos complejos y transmisiones de video en tiempo casi real.

La comunicación mediante láser permitirá que astronautas y equipos en la Tierra se mantengan conectados de forma más fluida y confiable, incluso cuando la distancia entre ambos planetas alcance su punto máximo, cercano a las 290 millones de millas.

La NASA continuará evaluando este sistema a lo largo de la misión, con el objetivo de confirmar su funcionamiento sostenido en el tiempo. Según indicaron desde la agencia, este desarrollo marca el inicio de una nueva era en las comunicaciones espaciales, que podría transformar por completo la manera en que la humanidad explora el sistema solar.