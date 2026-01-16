El Gobierno anunció que participará de la nueva misión de la NASA para volver a la Luna
La Oficina del Presidente informó este viernes que formará parte de "Artemis II". El lanzamiento está previsto para el 6 de febrero.
El gobierno de Javier Milei anunció este viernes que formará parte de una misión de la NASA, para volver a la Luna tras el fin del Programa Apolo en 1972.
Se trata de "Artemis II", según informó la Oficina del Presidente. Este anuncio se da como parte del alineamiento de la administración libertaria con Estados Unidos.
El lanzamiento está previsto para el 6 de febrero y se tratará de la primera misión con astronautas rumbo a la órbita lunar desde el cierre del histórico programa Apolo en 1972. En esta nueva etapa, la tripulación no descenderá sobre la superficie, sino que realizará una vuelta completa alrededor de la Luna.
El comunicado oficial detalla que la misión se propone alcanzar una distancia de 72.000 kilómetros, una cifra que ha sido presentada como un hito sin precedentes para vuelos tripulados.
Sin embargo, este dato ha generado interrogantes en la comunidad científica al ser contrastado con los registros históricos de la exploración espacial. Como referencia, la distancia promedio entre la Tierra y la Luna es de aproximadamente 384.400 kilómetros, mientras que el récord absoluto de alejamiento humano pertenece a la misión Apolo 13, que en 1970 superó los 400.171 kilómetros desde nuestro planeta.
Bajo este análisis, los números difundidos no coincidirían con una trayectoria de inserción lunar si se interpretan como una distancia total desde la Tierra. La inconsistencia sugiere que el parámetro comunicado podría referirse, en rigor, a una distancia adicional por fuera de la órbita lunar —una suerte de "punto de retorno" más allá del satélite— y no al desplazamiento total desde el punto de partida terrestre.
Esta imprecisión en la forma de expresar el alcance de la misión ha provocado una confusión técnica que aún no ha sido despejada. Hasta el momento, ni las autoridades gubernamentales ni la NASA han emitido una aclaración complementaria que especifique si se trata de un error de comunicación o de una nueva forma de medir los parámetros de navegación para esta etapa de la carrera espacial.
