El Gobierno anunció que participará de la nueva misión de la NASA para volver a la Luna

Bajo este análisis, los números difundidos no coincidirían con una trayectoria de inserción lunar si se interpretan como una distancia total desde la Tierra. La inconsistencia sugiere que el parámetro comunicado podría referirse, en rigor, a una distancia adicional por fuera de la órbita lunar —una suerte de "punto de retorno" más allá del satélite— y no al desplazamiento total desde el punto de partida terrestre.

Esta imprecisión en la forma de expresar el alcance de la misión ha provocado una confusión técnica que aún no ha sido despejada. Hasta el momento, ni las autoridades gubernamentales ni la NASA han emitido una aclaración complementaria que especifique si se trata de un error de comunicación o de una nueva forma de medir los parámetros de navegación para esta etapa de la carrera espacial.