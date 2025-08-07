 La NASA planea construir un reactor nuclear en la Luna: los detalles

Esta iniciativa se enmarca en los primeros cambios impulsados por Sean Duffy, recientemente designado como administrador interino de la agencia por el presidente estadounidense Donald Trump. El proyecto busca acelerar el desarrollo de un reactor de fisión nuclear más potente que los prototipos ya adjudicados a empresas privadas, con la intención de que la tecnología esté lista para pruebas en menos de cinco años.