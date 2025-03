La NASA provocará eclipses mediante dos misiones para estudiar el Sol

La misión de los eclipses artificiales

PUNCH (Polarimeter to UNify the Corona and Heliosphere) es una misión centrada en el estudio del viento solar, un flujo de partículas cargadas emitidas por el Sol que influye en el clima espacial y puede afectar las comunicaciones en la Tierra. Para ello, utilizará un cronógrafo, un instrumento diseñado para crear un "eclipse artificial" que bloquea la parte más brillante del Sol y permite ver su atmósfera exterior, conocida como corona.

"Cuando ocurre un eclipse solar natural, la Luna tapa la luminosidad más intensa del Sol y nos permite ver su atmósfera. PUNCH hará lo mismo, pero de manera artificial, permitiéndonos observar con detalle cómo se genera el viento solar y cómo interactúa con el medio interplanetario", explicó la científica de la NASA, Bea Gallardo-Lacourt.

El viento solar es responsable de fenómenos como las auroras boreales, pero también puede interferir en satélites y sistemas de comunicación. Con PUNCH, la NASA espera mejorar la comprensión de estos procesos y desarrollar estrategias para mitigar sus efectos adversos en la Tierra.

Mientras PUNCH se enfoca en el Sol, la segunda misión, SPHEREx, tendrá la tarea de mapear el universo en longitudes de onda infrarrojas. Este telescopio espacial analizará más de 450 millones de galaxias y 100 millones de estrellas en la Vía Láctea, proporcionando una cartografía detallada del cosmos en 102 colores distintos.

"SPHEREx nos permitirá estudiar la historia del universo, desde sus primeras etapas hasta la formación de galaxias y planetas. También nos ayudará a entender los orígenes del agua y otros ingredientes esenciales para la vida", señaló Gallardo-Lacourt.

A diferencia de telescopios como Hubble o James Webb, que se enfocan en estudiar regiones específicas del espacio, SPHEREx realizará un mapeo completo del cielo cada seis meses, permitiendo identificar cambios y evolución en el cosmos a lo largo del tiempo.